Kletthamer Wochenmarkt gescheitert

Von: Bernd Heinzinger

Leere Stühle gab es bei der Bürgerversammlung im Kletthamer Pfarrsaal. © Bernd Heinzinger

In der Bürgerversammlung Klettham stellte Oberbürgermeister Max Gotz einen zweiten Anlauf des Wochenmarktes in Aussicht. Eine Bürgerin forderte einen Fuß-und Radweg zum Gewerbegebiet, eine andere einen Automaten für Fahrscheine am Bahnhof.

Klettham – Mit etwas Verspätung fand im Stadtteil Klettham eine Bürgerversammlung statt. Nur etwa 20 Interessenten kamen neben Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern in den Pfarrsaal St. Vinzenz, um erst einmal den ausführlichen Worten von Oberbürgermeister Max Gotz zu lauschen.

Dieser erklärte, dass die aktuellen Krisen sich deutlich bei den Finanzen bemerkbar machten, bekräftigte allerdings auch: „Die Stadt Erding und der Landkreis können mit ruhigem Gewissen in die Zukunft gehen.“ Es gehe „uns noch verdammt gut“, führte Gotz aus, trotzdem müsse man den Blick schärfen und es brauche künftig mehr Eigenverantwortung. Als Beispiel nannte er die Kinderbetreuungseinrichtungen, wo die Stadt zwar genügend Gebäude bereitstelle, das Personal aber bereits jetzt fehle. Harte Forderungen seitens der Elternbeiräte seien in diesen Zeiten fehl am Platz.

Generell forderte Gotz ein Ende der Panikmache und versprach: „Wir gehen mit Fingerspitzengefühl an die Sache ran und werden über Fakten und Zahlen reden, Spekulationen vermeiden.“

In Klettham selbst gibt es derzeit einige Entwicklungen: Beim Hochwasserschutz – im Stadtteil soll es hier unter anderem Maßnahmen am Itzlinger Graben geben – drücke er aufs Tempo, betonte Gotz: „Die Bürgerbeteiligung ist noch nicht beendet und auch noch im Planfeststellungsverfahren möglich.“ Die Unterlagen dafür werde man bald vorlegen.

Für die Stadtteilentwicklung Klettham-Nord gibt es ein Konzept namens IQEK. Das Ziel sei die Stärkung, Weiterentwicklung und Schaffung von sozialen Angeboten – eine Aufwertung des Quartiers.

Seit November 2020 besteht bereits ein Quartiersmanagement, unter dessen Organisation erste Maßnahmen umgesetzt wurden. Weil Klettham nicht nur ein „Stadtteil ohne eigenen Wirt“ ist, sondern auch Einkaufsmöglichkeiten fehlen, versuchte man es mit dem Kletthamer Markt. Dieser Wochenmarkt sei aber wegen mangelnden Interesses gescheitert, sagte das Stadtoberhaupt.

Bürgerin Renate Eder bestätigte, dass es aktuell nur noch einen Verkaufsstand gebe und fragte an, wie es künftig aussehe. Gotz wiederholte, dass es einfach zu wenig Ertrag gebe, meinte aber auch: „Vielleicht hatten wir Stände mit zu hohen Verkaufspreisen. Das könnten wir ändern.“

Im weiteren Prozess um eine gute Aufenthaltsqualität soll es einen neuen Anlauf für den Markt geben: „Es reicht aber nicht aus, wenn dann weiter nur zehn Leute am Tag kommen.“ Sieglinde Goldmann hatte ein anderes Problem: „Am S-Bahnhof kann man die Fahrkarten nur noch am Automaten kaufen, es gibt keinen Verkaufsstand mehr.“ Die Situation habe man im Blick, so der Oberbürgermeister: „Ich tue mir selbst schwer am Automaten und wir haben die Bahn diesbezüglich bereits mehrfach angeschrieben.“ Ein Kiosk an einem Bahnhof laufe eigentlich immer: „Aber die Bahn ist ein unangenehmer Partner. Deren Privatisierung war eine große Fehlentscheidung.“

Dass es zu Fuß oder mit dem Rad schwer sei, von der Kletthamer Wohnsiedlung ins Gewerbegebiet Erding-West zu kommen, mahnte Sabine Bablick an: „Es ist schon mühsam, vom Hagebaumarkt die Straße zu überqueren.“

Max Gotz gab zu, dass diese Problematik einst niemand im Stadtrat bedacht habe, diese vor allem an der Bauleitplanung der Investoren gelegen habe. Mittels des künftigen Bebauungsplans wolle man aber für Fuß- und Radwege in besserer Qualität sorgen. Allerdings bringe in Teilen der Fläche die Einstufung als Überschwemmungsgebiet Probleme.

