Klimaschutz kostet Parkplätze

Von: Hans Moritz

Teilen

Pflasterwüste: Auf dem Friedrich-Fischer-Platz in der Erdinger Innenstadt (Bild oben) haben Autos Vorfahrt. OB Max Gotz schweben Wasserspiele, Bänke und mehr Bäume vor. © Hans Moritz

Der Klimawandel lässt Städte immer öfter überhitzen. Grün statt Asphalt und Beton lautet eine Lösung. Die Stadt Erding macht sich nun auf den Weg, ihre Altstadt klimagerecht umzubauen. Doch das ist mit einem hohen Preis verbunden:

München - Etliche Parkplätze vor den ohnehin gebeutelten Läden wird das kosten. Und dann zieht auch noch das Aus für den Großparkplatz am Mühlgraben auf. Damit kommt Bewegung und Druck in die jahrelangen Überlegungen, im Bereich des alten Bauhofs nördlich des Stadtkerns ein Parkhaus zu bauen. 2024 soll das Projekt erstmals im Haushalt auftauchen, kündigte OB Max Gotz (CSU) im Planungs- und Bauausschuss an. Immerhin: In den nächsten Jahren werden auf dem Mayr-Wirt-Areal über 105 Interimsparkplätze zur Verfügung stehen (siehe Erding-Seite).



Für diesen Umbau läuft in Erding ein so genanntes Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), das auch auf Bürgerbeteiligung setzt. Mehrere Punkte befassen sich mit dem Umbau der Innenstadt, etwa die Sanierung und Nutzung des Schönen Turms, die barrierefreie Umgestaltung des Rätschenbachs, eine „klima-fitte“ Landshuter Straße sowie die Sanierung der Stadtmauer am Grünen Markt. Markantestes Vorhaben ist laut Gotz aber die Umgestaltung des Friedrich-Fischer-Platzes zwischen Sparkasse, Drogerie Müller und Gasthof zur Post – zurzeit eine Wüste aus Pflastersteinen. Unserer Zeitung sagte der OB: „Ich kann mir hier Wasserspiele, Sitzgelegenheiten und mehr Bäume vorstellen.“ Aber eben um den Preis von gut zehn zentrumsnahen Parkplätzen.



Im Ausschuss wurde auf die Einzelhändler verwiesen, die auf jeden einzelnen Stellplatz pochten, weil sonst die Kunden ausblieben. Gotz wand ein, auch die Aufenthaltsqualität sei relevant. Insgesamt müssten die Städte an so vielen Stellen wie möglich entsiegelt werden – Beton raus, Bäume rein. Und Gotz verwies auf die Verantwortung der Eigentümer, die einen gesunden Branchenmix als Vermieter mit in der Hand hätten.



Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) wies darauf hin, dass auch der Großparkplatz am Mühlgraben vor dem Aus stehe. Das ist korrekt, die Pachtverträge mit den drei Eigentümern laufen 2028 und 2030 aus, für das Areal befindet sich ein Bebauungsplan mit Wohn- und Geschäftshäusern in Aufstellung. CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen schlussfolgerte daraus: „Das erhöht den Druck auf die Stadt, ein Parkhaus zu bauen.“ Der Stellplatzwegfall werde auch in seiner Fraktion kontrovers diskutiert.



Schmidbauer warf daraufhin ein, dass der Standort alter Bauhof weitere Wege in die Innenstadt bedeute. Gotz verteidigte diesen auch mit dem Hinweis auf die im Bau befindliche Mehrzweckhalle am Lodererplatz, „für die wir Parkplätze benötigen“. Allerdings befinde sich die Mobilität im Wandel, sagte Gotz und erinnerte an den großen Erfolg des städtischen Förderprogramms für Lastenfahrräder. „Für die brauchen wir aber auch größere Abstellflächen.“



Im Rahmen des ISEK sollen mehr Grün- und Freiräume geschaffen werden, versprach Lolita Liening vom Stadtplanungsamt. Die Altstadt ist entlang Sempt und Fehlbach bekanntlich von einem grünen Ring – dichten Baumbeständen – gesäumt. Im Bereich Grüner Markt sind Sitzstufen am Sempt-Ufer angedacht – wie im Stadtpark. Ausgebaut werden sollen die so genannten Grünen Spangen, bepflanzte Ost-West-Achsen, sowie eine neue zweite Verbindung zum geplanten Fliegerhorst-Bahnhof.



Und wenn die S-Bahnen erst mal unterirdisch fahren, plant die Stadt laut Liening eine „Grüne Fuge“, einen Fahrradschnellweg, der den bisherigen Gleisen in Süd-Nord-Richtung folgt und bis in den neuen Stadtteil im Fliegerhorst reicht.



Erding wird sich auch mit der Kommunalen Wärmeplanung beschäftigen, seit wenigen Tagen neuer Baustein im „Heizgesetz“ von Klimaminister Robert Habeck (Grüne). Gotz sprach von einer „großen Chance“ und einem „zwar aufwendigen, aber absolut wichtigen“ Projekt. Vor allem in Erding biete sich das an, „angesichts unserer vielen Entwicklungspotenziale“. Allerdings geht er davon aus, „dass wir dafür mindestens eine, wenn nicht zwei Fachkräfte einstellen müssen“.