Schlaflabor vor dem Aus

Von: Hans Moritz

Im Schlaflabor in Dorfen können bis auf Weiteres keine Patienten mehr betreut werden. Die Zukunft ist ungewiss. © Klaus Haag

Das erst 2018 an der Klinik Dorfen eröffnete Schlaflabor steht schon wieder vor dem Aus. Das hat zwei Gründe:

Dorfen - Die sind: die anstehenden Baumaßnahmen dort sowie der Personalmangel im Gesundheitsbereich. Doch besiegelt ist das Ende noch nicht, allerdings gibt es bis auf Weiteres keine schlafmedizinische Behandlung mehr. Das teilt Krankenhaussprecher Markus Hautmann mit.



Die vorläufige Schließung ist seinen Angaben zufolge dem Umbau der geriatrischen Patientenzimmer im Obergeschoß geschuldet. Die Räume des Schlaflabors würden benötigt, „um die stationäre Patientenversorgung für die Innere Medizin und die Akutgeriatrie aufrecht erhalten zu können“, so Hautmann in einer Pressemitteilung. Schwerwiegender ist aber ein anderer Grund: „Die Fachärztin mit schlafmedizinsicher Zusatzqualifikation wird das Haus zum Ende des Monats verlassen“, kündigt Hautmann an. Die Nachbesetzung stelle eine große Herausforderung dar. „Insbesondere im Bereich der Schlafmedizin besteht ein deutlicher Mangel an Fachpersonal“, heißt es in der Erklärung. „Im Moment ist daher nicht davon auszugehen, dass das Schlaflabor nach dem Umbau seinen Betrieb in der bisherigen Form wiederaufnehmen wird.“ Es wird laut Hautmann „derzeit geprüft ob zukünftig ein schlafmedizinisches Angebot in Form einer Kooperation oder durch Dritte gemacht werden kann“. Aufgrund des Fachpersonalmangels sei dies jedoch auch „nur eine sehr vage Option“. ham