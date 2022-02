Zentrale Anlaufstelle für Covid-Patienten

Von: Hans Moritz

Stau an der Notaufnahme: Um auch eine wieder höhere Zahl an Covid-Patienten versorgen zu können, ohne bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und Unfällen Zeit zu verlieren, kann am Klinikum Erding binnen zwei Tagen eine Zentrale Infektnotaufnahme installiert werden – mit eigenem Personal und eigenen Räumen. © Hans Moritz

Die Kliniken Erding, Freising und Ebersberg wollen gerüstet sein, sollte die Zahl der Covid-Patienten doch wieder stark steigen.

Erding - Zugleich soll die Versorgung lebensbedrohlich Erkrankter weiter auf hohem Niveau gewährleistet bleiben. Deswegen haben die drei Landkreise Pläne für eine Zentrale Infektnotaufnahme (ZINA) erarbeitet, die binnen gerade einmal zwei Tagen umgesetzt werden könne – am zentral gelegenen Standort Erding.



„Im Moment“, betont Krankenhauskoordinator Dr. Rainald Kaube, „ist der Bedarf aber zum Glück nicht vorhanden“. Ziel sei, auch bei einer hohen Zahl an Covid-Patienten Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere lebensbedrohliche Erkrankungen oder Verletzungen so schnell wie möglich versorgen zu können. Dafür müssten die akut-lebensbedrohlichen Fälle von den nicht so dringlichen getrennt werden,



Ganz neu ist das Projekt ZINA nicht. In Erding gab es zu Beginn der Pandemie nämlich schon einmal eine INA, eine Infektnotaufnahme. Covid-Patienten wurden nicht über die Zentrale Notaufnahme (ZANA) aufgenommen, sondern über einen eigenen Eingang im Süden des Kreiskrankenhauses. Aktuell wird die INA aber nicht benötigt.



Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Kaube das Zwei-Stufen-Modell, das unter seiner Führung auf den Vorschlag von Landrat Martin Bayerstorfer hin in der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) erarbeitet wurde. „Im ersten Schritt etabliert jede der drei Kliniken eine INA mit eigenem Personal in von der regulären Notaufnahme getrennten Räumen.“ Hier werden alle Covid-Patienten aufgenommen und betreut, die sich nicht akut in Lebensgefahr befinden. Ein Patient mit einer solch schweren Erkrankung und Covid wird laut Kaube weiterhin über die reguläre Notaufnahme aufgenommen.



Stufe zwei soll nach den Worten des Krankenhauskoordinators dann in Kraft treten, wenn die Infektnotaufnahmen in mindestens zwei der drei Kreiskliniken überlastet sind. „Alle Corona-Patienten oder Verdachtsfälle würden dann in einem ersten Schritt nach Erding gebracht, dort begutachtet und versorgt – und das bis zu 24 Stunden“, erläutert Kaube. Die Erfahrung zeige, dass gut 50 Prozent am gleichen Tag wieder entlassen werden könnten. „Ist ein Aufenthalt auf einer Covid-Isolierstation erforderlich, würden diese Patienten dann wieder auf die drei Kliniken Erding, Ebersberg und Freising aufgeteilt.“ Kaube berichtet, dass sich alle drei Landkreise auf diese Verfahrensweise verständigt hätten.



Offen ist noch, wo die ZINA untergebracht werden könnte. Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer spricht von einer Modulbaulösung an der Klinik – ähnlich wie das aufgebaute, aber nie in Betrieb gegangene Hilfskrankenhaus auf dem Fliegerhorstgelände.



Arbeiten sollen in der ZINA laut Kaube Ärzte und Pflegekräfte, „die aktuell nicht in den Klinikbetrieb eingebunden sind“. Er denkt dabei unter anderem an medizinisch geschultes Personal der Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen. Was ihn freut: „Niedergelassene Ärzte haben uns für den Extremfall Unterstützung zugesagt.“ Er betont aber auch: „In der aktuellen Situation muss eine solche Notfalllösung nicht ins Auge gefasst werden.“ Es handle sich um eine „mittel- bis langfristige Planung“.

