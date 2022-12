Kommentar: Aus der Pandemie nichts gelernt

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Droht Deutschlands Krankenhauslandschaft eine unkontrollierte Insolvenzwelle? Steuert der Bund nicht um, könnte das passieren. Dabei hat Corona gelehrt, dass Vielfalt lebensrettend sein kann - der Wochenendkommentar von Redaktionsleiter Hans Moritz.

Es ist noch nicht allzu lange her, da quollen die Corona-Stationen in den Krankenhäusern über. Was war man damals froh über eine flächendeckende Kliniklandschaft mit vielen kleinen Häusern in der Fläche. Die großen Universitätsklinika wären mit dem Ansturm der Covid-Patienten völlig überfordert gewesen. Die Zahl der Pandemietoten wäre sehr wahrscheinlich um ein Vielfaches höher.



Optimisten dachten, das könnte die Wende bei der Krankenhauspolitik sein – nämlich weg von der Tendenz zu Kompetenzbündeln an wenigen großen Häusern, hin zu einer kleinteiligen Versorgungsstruktur. Doch danach sieht es heute nicht mehr aus. Es ist alarmierend, was der Erdinger Krankenhausdirektor Dirk Last in seinen Wirtschaftsplan geschrieben hat: Stellt der Bund nicht rasch mehr Geld zur Verfügung, droht deutschlandweit eine unkontrollierte Insolvenzwelle.



Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Das Defizit des Erdinger Klinikums erreicht jährlich neue Höchststände – fünf Millionen Euro voriges Jahr, 15 heuer, 16 nächstes Jahr. Erding ist kein Einzelfall, allen kommunalen Häusern geht das so. Irgendwann sind Kreise und Gemeinden nicht mehr in der Lage, diese Löcher zuzuschütten.



Die Kliniken haben die Lage nicht selbst verschuldet. In schlimmsten Pandemiezeiten wurden sie in ihren Leistungen beschnitten, indem lukrative elektive Eingriffe verboten waren und Betten freigehalten werden mussten. Für die Krankheitswelle in ihren Belegschaften können sie ebenso wenig wie für ausufernde Energiepreise.



Privatisierung wäre die schlechteste Lösung. Denn die großen Konzerne schließen einfach unrentable Bereiche – die Geburtshilfen zum Beispiel. Notfälle müssten immer weitere Wege zurücklegen.



Infam wäre, wenn die Ignoranz Taktik ist. Ohne Zutun, ohne Gesetzgebung könnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zuschauen, wie die Kliniklandschaft mit dem Effekt ausdünnt, dass es nur noch in den Zentren große Häuser gibt. Ja, die können wirtschaftlicher arbeiten und hätten allein durch die viel höhere Anzahl an Eingriffen mehr Erfahrung. Allerdings wäre eine solche Struktur niemals leistungsstark genug, ein (älter werdendes) 80-Millionen-Volk adäquat zu versorgen. ham