Trösterin, Zuhörerin, Hoffnungsgeberin

Sie hat viele Lebensgeschichten gehört und Schicksalsschläge miterlebt. Sie hat Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern Trost gespendet und sich mit den Betroffenen über gute Diagnosen gefreut: Monika Schwarzenböck (63).

Erding– Jetzt wurde die Leiterin der Klinikseelsorge in Erding und Dorfen in den Ruhestand verabschiedet – mit Gottesdienst und Stehempfang.

Die gebürtige Landshuterin, die in Armstorf (Gemeinde St. Wolfgang) wohnt, hatte in München Theologie studiert und eine Ausbildung zur Erwachsenenpädagogik absolviert. Nach der Bischöfliche Aussendung als Pastoralreferentin 1983 war Schwarzenböck in Pfarreien in München und Dorfen tätig. Bevor sie 1999 als Leiterin der Krankenhaus-Seelsorge nach Erding kam, hatte sie noch an einem zweijährigen Fortbildungslehrgang teilgenommen. Seit 2007 ist sie auch für das Klinikum Dorfen zuständig.

„In der Kapelle kommt man zur Ruhe. Sie gibt Geborgenheit und Trost. Hier wird geklagt und gebetet, aber auch gedankt“, sagte Schwarzenböck bei ihrer Verabschiedung. Sie sei dankbar gewesen, wenn sie die Betroffenen aufrichten konnte. Sie gestand aber auch, dass das Erlebte Spuren hinterlassen habe – auch im Glauben. Ihr habe Meditation geholfen – und vor allem die Schmetterlinge. „Sie sind das Symbol der Wandlung: Eier, Raupe, Kokon und dann die Entfaltung. Und sie stehen für Leben und Sterben, für Leichtigkeit und Freiheit“, sagte Schwarzenböck und schenkte jedem ein Kärtchen mit einem Schmetterling.

Pfarrer Henning von Aschen verabschiedete Schwarzenböck mit den Worten: „Sie sehen den Menschen hinter den Kranken und sind ein Segen hier im Hause gewesen.“ Der derzeitige Klinik-Übergangsdirektor Dr. Dirk Last bedankte sich bei der Seelsorgerin, die für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter immer ein offenes Ohr gehabt und in schwierigen Situationen Hoffnung gegeben habe. Er verwies darauf, dass Ärzte und Pfleger immer weniger Zeit für die Patienten hätten, so dass man die Arbeit der Krankenhausseelsorge nicht hoch genug schätzen könne.

Martin Seidnader vom Erzbischöflichen Ordinariat zollte Schwarzenböck dafür Respekt, dass sie sich seit 20 Jahren unermüdlich und mit ganzem Herzen der Aufgabe in der Klinikseelsorge gewidmet habe. Denn: „Wer geht schon gerne 20 Jahre ins Krankenhaus?“ Sie sehe den Menschen als Mensch und nicht seine Krankheit, betonte er.

Pflegedienstleiterin Gertrud Friess-Ott ging auf die Aktion „Maria 2.0“ ein und würdigte Schwarzenböck für ihre Leistung – „als Frau in der Kirche im katholischen Bayern“, die ihre Meinung auch gegen Obrigkeiten vertreten habe. Iris Menzinger (Kriseninterventionsteam) betonte, Schwarzenböck und ihr Ehemann Josef seien bei Notfällen immer zur Stelle gewesen – selbst nachts um 1 Uhr. Schwarzenböck habe nicht nur Angehörigen beigestanden, sondern auch erkannt, wenn es einem Mitarbeiter nicht gut gegangen sei.

Schwarzenböck selbst, Mutter von drei Töchtern, wünschte sich für „den Kosmos Krankenhaus familienfreundliche Zeiten, auch altersmäßig“. Betroffenheit machte sich breit, als Schwarzenböck gestand, dass kein Nachfolger für sie eingestellt werde, und dass nun Lisa Müller und Eva Haubenthaler die Krankenhausseelsorge allein bestreiten müssten. Die beiden überreichten ihr zum Abschied einen Rucksack – für die Entspannung in der Natur. ELVI REICHERT