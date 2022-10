Lage bleibt angespannt

Von: Hans Moritz

Rote Zone: Hinter dieser Tür des Erdinger Klinikums befindet sich die Corona-Intensivstation. Die Lage dort bleibt angespannt – wegen Personalmangels. © Hans Moritz

34 Corona-Patienten am Dienstag, 30 am Mittwoch und 35 gestern – die sich wieder aufbauende Welle an Corona-Fällen trifft das Klinikum einmal mehr mit voller Wucht.

Erding - Dabei war die Lage dort auch den Sommer über stark angespannt. Dennoch bleiben die beiden kommunalen Krankenhäuser für Besucher offen.



„Die wieder erhöhte Anzahl an Corona-Patienten stellt im Gesamtkontext der Belegung – bei einem relativen Mangel an verfügbaren Betten aufgrund des Personalmangels – ein Problem dar“, erklärt Markus Hautmann, Sprecher des Klinikums. Hinzu komme, „dass Probleme bei der Nachbetreuung noch positiv getesteter, aber nicht mehr krankenhauspflichtiger Patienten bestehen, da diese unnötigerweise auf Station verbleiben“. Es handle sich überwiegend um ältere Patienten, die ohne negativen Test nicht etwa ins Heim zurückkehren können.



Auch ist derzeit der Anteil der Covid-Patienten, die wegen (und nicht mit) Corona behandelt werden, so hoch wie noch nie: jeder Zweite. Grundsätzlich stellt jeder Corona-Fall das Klinikum vor einen erhöhten Aufwand, da diese Patienten isoliert werden und Ärzte und Pfleger jedes Mal Schutzkleidung anlegen müssen.



Seit Monaten angespannt ist laut Hautmann auch die Lage auf der Intensivstation. Dort liegen, Stand Donnerstagnachmittag, zwar „nur“ drei Covid-Patienten. Allerdings schlagen auch hier die krankheitsbedingten Personalausfälle voll durch. Das heißt: „Nicht immer können alle Intensivbetten auch belegt werden“, räumt der Sprecher ein.



Zum Personalmangel erklärt er, allein in der vorigen Woche seien 131 Beschäftigte auf 528 Fehltage gekommen. Anders gerechnet heißt das: Das Klinikum muss derzeit auf zehn Prozent seiner Belegschaft verzichten. Wie hoch der Anteil der Corona-Fälle darunter ist, ist nicht erfasst. Es grassiert ja bekanntlich auch die erste Herbst-Erkältungswelle.



Das bleibt für den Klinik-Alltag nicht folgenlos. Nicht alle geplanten Operationen und Behandlungen können durchgeführt werden. „Aufgrund der Gesamtsituation ist es erforderlich, die elektiven Leistungen gemäß der freien Kapazitäten zu planen, was aufgrund der derzeit möglichen Belegung – Bettensperrungen wegen Personalmangel – durchaus auch zur Verschiebung geplanter Eingriffe führt“, erläutert Hautmann.



Dennoch bleibt das Haus für Besucher geöffnet. „Eine Verschärfung der Besuchsregelungen ist bislang nicht erfolgt und vorerst auch nicht vorgesehen“, stellt Hautmann klar. Aktuell ist ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt. Diese müssen allerdings nachweislich Corona-frei sein. Beim Betreten ist entweder ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein bis zu 48 Stunden alter PCR-Test vorzulegen.



Bei Geburten darf eine feste Begleitperson immer dabei sein. Zur Begleitung Sterbender sind im Einzelfall auch mehrere Angehörige erlaubt. Ansonsten ist die Besuchszeit am Klinikum Erding täglich von 13.30 bis 18 Uhr und an der Klinik Dorfen von 14.30 bis 17 Uhr.



In den Pflegeheimen ist Corona ebenfalls wieder verstärkt Thema. So musste das Herbstfest im Heiliggeist-Stift in Erding nach Infektionen kurzfristig abgesagt werden.



Bundesweit steigt die Inzidenz wieder, am Donnerstag lag sei bei 462,4, in Erding bei 522,8. Den R-Wert beziffert das Robert-Koch-Institut mit 0,99 an. Das heißt: Ein Abflauen der Welle ist nicht in Sicht. ham