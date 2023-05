Klinikum Erding: Barrierefreier Ultraschall

Von: Hans Moritz

Eine runde Sache ist die Spende der Raiffeisenbank Erding an den Förderverein des Klinikums. Vorstandschef Christian Berther überreichte den symbolischen Scheck an Prof. Dr. Jörg Theisen, Maria Els, Landrat Martin Bayerstorfer und Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last (v. r.). © Hans Moritz

Seit gut einem Jahr gibt es nun den Förderverein des Klinikums Erding. Am Montag erhielt er von der Raiffeisenbank Erding eine Spende über 2000 Euro.

Erding - Den symbolischen Scheck überreichte Raiba-Vorstandsvorsitzender Christian Berther an Maria Els. Die frühere Regierungspräsidentin ist Zweite Vorsitzende des Fördervereins. Mit dabei waren auch Chefarzt und stellvertretender Ärztlicher Direktor Dr. Jörg Theisen, Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last sowie Landrat Martin Bayerstorfer.



Theisen berichtete, dass von der Spende ein tragbares Ultraschallgerät erworben werden solle. „Das benötigen wir dringend für schnelle Ultraschallbilder etwa auf Station oder bei Notfällen.“ Die bisherigen Geräte seien sehr groß und schwer durch das Krankenhaus zu bewegen. Dank Digitalisierung, so Theisen weiter, ließen sich die Bilder schnell auf ein Tablet oder Smartphone übertragen und auswerten.



Zuvor hatte der Förderverein ein Kolposkop beschafft, eine Art Mikroskop für gynäkologische Untersuchungen. „Wir verwenden es zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs“, so Theisen. Last erinnerte daran, „dass der Förderverein auch die Psychoonkologie unterstützt“. Es gebe immer wieder Gerätschaften oder Services, „für die weder die Kassen noch der Staat aufkommen“, so Theisen. Spender Berther erklärte: „Ich würde mir wünschen, dass ein Teil auch bei den Mitarbeitern ankommt, denn sie haben es sich am meisten verdient.“ ham