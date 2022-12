Brustzentrum ringt um Patientinnen

Das Brustzentrum am Klinikum Erding bietet viele Behandlungsmöglichkeiten, die in neun von zehn Fällen zur Heilung führen. Chefärztin ist Dr. Birgit Plattner (r.). Ihr zur Seite stehen Breast Care Nurse Anke Hartmann (M.) und Oberärztin Dr. Johanna Strumpler. © Klinikum Erding

Dem Brustzentrum am Klinikum Erding könnte das Aus drohen. Abwenden können es ausgerechnet die Patientinnen in der Region.

Erding – Rund 100 Frauen im Landkreis Erding erkranken jedes Jahr neu an Brustkrebs, bundesweit sind es über 70 000. Was viele nicht wissen, auch manche Hausärzte nicht: Am Klinikum Erding gibt es ein zertifiziertes Brustzentrum, das in engem Austausch mit dem Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München steht – und deswegen eine Rundumversorgung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft bietet. Dieses Nichtwissen droht sich nun zu einer Bedrohung für das Brustzentrum unter der Leitung von Chefärztin Dr. Birgit Plattner auszuwachsen.

Denn der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Kassen zieht bei diversen Eingriffen eine Untergrenze ein. Zertifizierte Brustzentren müssen pro Jahr mindestens 100 Patientinnen behandeln, sonst droht ihnen das Aus. Das Gremium geht davon aus, dass bei höheren Fallzahlen und mehr Routine bessere Behandlungserfolge erzielt werden.



„Ich bin überzeugt, dass wir diese Zahl erreichen können, wenn sich alle Mammakarzinom-Patientinnen an uns wenden“, sagt Plattner. Niemand müsse über manchmal längere Therapiezeiträume weite Wege, etwa nach München oder Landshut, in Kauf nehmen. Von der Expertise sei man auf vergleichbarem Niveau. „Ich bin jede Woche in den Tumorkonferenzen in München, wo wir alle Fälle interdisziplinär besprechen“, so die Chefärztin.



In der Tat befinde sich Erding in der Mitte beider Städte mit großem klinischen Angebot. „Hinzu kommt, dass Erding ein junger Landkreis ist, in dem das Mammakarzinom entsprechend weniger häufig vorkommt“, so Plattner. Gefährdet sei überwiegend die Gruppe der 50- bis 70-Jährigen, die auch regelmäßig zur Vorsorge eingeladen wird. „Aber ich hatte auch schon eine 19-Jährige.“



Wer sich für Erding entscheidet, so Plattner weiter, komme in den Vorzug eines kleinen, eingespielten Teams. „Das ist bei uns alles andere als anonym, jeder von uns kennt die Patientinnen.“ Das Erdinger Brustzentrum umfasst mehrere Ärztinnen, eine Psychoonkologin sowie eine Breast Care Nurse. Diese Stelle ist mit Anke Hartmann besetzt, die auch Wundexpertin ist. „Sie übernimmt bei uns eine wichtige Funktion, denn sie ist für unsere Patientinnen eine Lotsin, die sie an die Hand nimmt und durch die gesamte Behandlung begleitet“, sagt die Frauenärztin. Hartmann hat 2018 das Mamma-Café gegründet, das inzwischen in eine Selbsthilfegruppe übergegangen ist. Dort können in dem sich Betroffene austauschen und Expertenrat bekommen. Verstärkung kam unlängst durch Funktionsoberärztin Dr. Johanna Strumpler.



Bei der Rekonstruktion der Brust arbeitet Plattner mit dem plastischen Chirurgen Prof. Dr. Dr. Lukas Prantl von der Universitätsklinik Regensburg zusammen. Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der onkologischen Praxis PD Dr. Jilg und Dr. Konrad in Erding, die Chemotherapie am Heimatort anbietet.



Plattner weist außerdem auf die Absicht des Landkreises hin, am Klinikum eine Strahlentherapie aufzubauen, die die Behandlungsmöglichkeiten noch einmal erweitert und Patienten weite Fahrten erspart.



Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen, statistisch betrachtet erleidet jede zehnte Frau zumindest eine Vorstufe, berichtet Plattner. „Das Tückische ist, dass der Krebs auch nach zehn Jahren noch zurückkehren kann.“ Allerdings könne man mittlerweile über 80 Prozent der Patientinnen innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums heilen.



Nur noch in den wenigsten Fällen droht Frauen die Amputation. Sollte dies doch notwendig sein, so Plattner, gebe es heute chirurgische Verfahren zum Wiederaufbau der Brust. „Mit den neuen Methoden lassen sich gute kosmetische Ergebnisse erzielen.“



„Früher haben wir noch alle Lymphknoten entfernt. Heute reicht es meist, den Wächterlymphknoten zu operieren – ein deutlich einfacherer Eingriff.“ Auch die Chemotherapien seien weiterentwickelt – und nicht mehr in jedem Fall erforderlich. „Wir haben mehr Optionen durch Antikörper- und antihormonelle Therapien“, erklärt die Südtirolerin, die seit 2016 Chefärztin am Erdinger Klinikum ist.



Die Ursachen von Brustkrebs sind noch nicht endgültig erforscht. „Eine genetische Veranlagung gilt in fünf bis zehn Prozent der Fälle als erwiesen“, sagt Plattner. Weitere Risikofaktoren seien Übergewicht, Nikotin, Alkohol und Bewegungsmangel. Wichtig sei die Selbstuntersuchung – „idealerweise zu Beginn der Regelblutung unter der Dusche“. Um die Selbstuntersuchung korrekt durchzuführen, wird die Breast Care Nurse demnächst Kurse anbieten.



An ein Ende des Brustzentrums möchte Plattner gar nicht denken, und ist auch für Kooperationen mit anderen Häusern offen. „Der Standort Erding würde Fachkräfte, Kompetenz und Angebote für die Betroffenen verlieren. Und das vielleicht nur, weil viele nicht wissen, welche Behandlungen in Erding möglich sind.“



Kontakt: Das Brustzentrum am Klinikum Erding ist unter Tel. (0 81 22) 59 16 48 oder per Mail an brustzentrum-erding@klinikum-erding.de erreichbar. Brustsprechstunde ist nach Anmeldung jeden Dienstag von 9 bis 13 Uhr. ham