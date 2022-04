Klinikum sendet Notruf

Von: Hans Moritz

Teilen

Seit über zwei Jahren im Dauer-Krisenmodus: das Klinikum Erding. © Hans Moritz

Der Kontrast könnte größer nicht sein: Während die Maskenpflicht seit Sonntag nicht mehr gilt, kommt aus dem Klinikum Erding ein schriller Notruf.

Erding - Denn das Krankenhaus des Landkreises leidet in mehrfacher Hinsicht massiv unter der Corona-Pandemie mit all ihren Folgen für das Gesundheitswesen. Im Krankenhausausschuss stellte Direktor Dr. Dirk Last seine besorgniserregende Diagnose vor. Sein Haus ist multipel erkrankt. Immerhin: Es gibt erste Anzeichen der Entspannung. Ob sie von Dauer sind, weiß niemand.



Last begann mit einer guten Nachricht: „Seit Jahresbeginn sind es konstant unter fünf Covid-Patienten auf der Intensivstation, im Schnitt 2,7.“ Ärztlicher Direktor Dr. Lorenz Bott-Flügel sekundierte: „Die Verläufe sind nicht mehr so schwer, wir haben die Impfungen, wir haben die Medikamente.“



Sorgen bereiten hingegen die „normalen“ Covid-Patienten. „Deren Zahl hat seit Jahresbeginn stark zugenommen. Zwischenzeitlich waren unsere Infektstationen voll belegt, sodass teilweise auf andere Stationen ausgewichen werden musste“, sagte Last. Erfreulich: „In den vergangenen Tagen konnten wir etliche Patienten entlassen und mussten keine neuen aufnehmen.“



Wobei die Verlegung problematischer sei als vor der Pandemie. Denn Pflege- und Rehaeinrichtungen sowie die Geriatrie hätten die gleichen Probleme wie das Klinikum.



Damit zielte er auf die hohen Ausfälle beim Personal ab. „Die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs ist eine große Herausforderung“, bekannte der Direktor. „Auf der Intensivstation und in der Notaufnahme sind die Ausfälle, wenn überhaupt, nur schwer und dann auf Kosten des normalen Programms zu kompensieren.“



Bott-Flügel berichtete von einer Ausfallquote von bis zu 50 Prozent. „Die Folge ist, dass die gesunden Mitarbeiter ständig einspringen müssten, auch in Nachtdienste.“ Das gehe zu Lasten der Motivation, „wenn man gar keine Freizeit mehr hat und immer auf Abruf sein muss“.



Auf Nachfrage von Wolfgang Reiter (ÖDP) berichtete er, dass sich einzelne Mitarbeiter kurz hintereinander zweimal mit Omikron angesteckt hätten. „Ich habe eine Kollegin, die war schon vier Mal infiziert“, so der Ärztliche Direktor. Er und Last machten auf Anfrage von Michael Oberhofer (CSU) keinen Hehl daraus, dass sie den Zeitpunkt noch nicht für gekommen halten, die Maskenpflicht aufzuheben. Im klinischen Bereich gilt sie nach wie vor.



Zur wirtschaftlichen Lage berichtete Last, dass man mehrere Ausgleichszahlungen vom Bund enthalte, seit Jahresbeginn 356 000 Euro Betten-Freihaltepauschale, 154 000 Euro Corona-Sonderzahlungen, eine Million Euro Versorgungszuschlag und 700 000 Euro Ausgleichszahlungen. Dennoch beschere Corona finanzielle Einbußen. „Wir bekommen längst nicht alles zu 100 Prozent ersetzt“, so der Direktor. Sorgen bereitet ihm nun das Auslaufen der Corona-Unterstützungsleistungen seit 20. März.



Was ebenfalls für Kummer sorgt, ist das nach wie vor gültige Verbot planbarer Eingriffe. Die Regierung von Oberbayern hat die Allgemeinverfügung gerade erst bis 18. April verlängert. Dies hat laut Last nicht nur finanzielle Folgen. „Irgendwann wird aus jedem planbaren Eingriff eine nicht mehr aufschiebbare Operation.“



Wie es weitergehen wird, vermochte Last nicht zu sagen. Er wolle so schnell wie möglich zurück in den Regelbetrieb. Die für Januar und Februar gesetzten Ziele hat das Klinikum bereits verfehlt. 2205 Patienten wurden bislang stationär aufgenommen. Das sind zwar neun Prozent mehr als vor einem Jahr, als Lockdown war, aber fast ein Viertel unter Plan. „Im Herbst dachten wir, dass Corona kein großes Problem mehr darstellt“, räumte Last ein.

ham