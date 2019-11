Fünf Jahre ehrenamtlicher Besuchsdienst: Ein Mann unter vielen Grünen Damen

Seit fünf Jahren unterstützen die Grünen Damen und Herren im Klinikum Erding die Patienten. Dieses Angebot soll in Zukunft ausgebaut werden - unter anderem mit einer Betreuung von Demenzpatienten.

Erding –Seit fünf Jahren unterstützen die Grünen Damen und Herren im Klinikum die Patienten. Sie reden mit ihnen, lesen ihnen vor und versorgen sie bei Bedarf sogar mit Bekleidung – und das alles ehrenamtlich. Nun feierten sie ein doppeltes Jubiläum, die Peter Hackel von der Kreismusikschule mit seiner Gitarre begleitete. Doppelt, weil es die Organisation in Deutschland seit 50 Jahren gibt.

„Sie sind für alle da, die Gesellschaft brauchen und die vielfältigsten Anliegen haben“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer. An eines dieser Anliegen erinnerte sich Gudrun Leifried, stellvertretende Pflegedirektorin, mit einem breiten Grinsen im Gesicht: „Frau Hohlbach kam mal zu mir und meinte, dass das Essen für männliche Patienten offenbar zu wenig sei, und ob ich das nicht prüfen könnte.“

Gestartet mit elf Grünen Damen, heute sind es 20 Helfer - auch ein Mann

Damit gemeint war Marlene Hohlbach, Mitgründerin und Einsatzleiterin der Grünen Damen, die sogar dreifaches Jubiläum feiert: Sie engagiert sich seit stolzen 25 Jahren als Krankenhaushelferin, lange Zeit an der Uni-Klinik in Herne. „Vor sechs Jahren bin ich aus familiären Gründen hierher gezogen“, erinnert sie sich. Zusammen mit Pflegedirektorin Gertrud Friess-Ott gründete sie dann die Hilfsgruppe in Erding, „damals noch mit elf Grünen Damen“.

Im Laufe der Jahre wuchs die Gruppe auf 20 Köpfe. Mittlerweile ist die Bezeichnung Grüne Damen sogar überholt, weil auch ein Herr unter ihnen ist. „Eine Patientin sagte mir“, erzählt Hohlbach schmunzelnd, „er schaue aus wie ein Prinz“. Seit vergangenem Sommer ist Markus Kindermann mit im Team. „Meine Partnerin ist schon seit einem Jahr dabei, so bin ich dazu gekommen“, erzählt der Lehrer. „Ich habe ein gesegnetes Leben. Ich bin gesund, habe keine finanziellen Probleme. Deshalb möchte ich den Menschen auch etwas zurückgeben.“ Angesprochen auf eine mögliche Männerquote, muss der 46-Jährige grinsen: „Ich sehe das alles geschlechterunabhängig. Dieses Engagement gibt mir viel Befriedigung, und ich kann es jedem Mann und jeder Frau herzlich weiterempfehlen.“

„Bei jedem besuch am Krankenbett verschenken Sie Ihr Herz“

Dass das Engagement viel mit Herz zu tun hat, findet auch Leifried: „Bei jedem Besuch am Krankenbett verschenken Sie Ihr Herz“, lobte sie die Helfer. Überhaupt sei das Ehrenamt das Herz einer Demokratie. Deshalb gab es für alle Grünen Damen und Herren als Geschenk eine Blume und ein Schoko-Herz mit Klinikum-Logo.

Mit der Entwicklung über die vergangenen fünf Jahre zeigte sich Einsatzleiterin Hohlbach sehr zufrieden: „Wir sind vier Tage der Woche im Dienst. Das wollen wir in naher Zukunft auf alle sieben Tage ausweiten.“ Mittlerweile sei ihre Einsatzgruppe auch fremdsprachlich gut aufgestellt, was bei ausländischen Patienten eine große Hilfe sei.

Ein weiteres Ziel für die Zukunft: „Wir möchten auch Patienten in der Demenzeinheit betreuen. Dafür brauchen wir natürlich besondere Ausbildungen.“ So glücklich und motiviert alle Ehrenamtlichen mit ihrer Aufgabe zu sein scheinen, sollte das in naher Zukunft machbar sein.

Mayls Majurani