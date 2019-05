Klinikchef mag nicht mehr

Insider hatten damit schon länger gerechnet: Sándor Mohácsi, seit 2011 Chef des Erdinger Klinikums, räumt seinen Schreibtisch. Überraschend ist, wie schnell er das tut.

Erding – Bereits Ende Mai ist Mohácsi weg. Das teilten er und Landrat Martin Bayerstorfer am Freitagnachmittag in einer abgestimmten Presseerklärung mit. Sein bereits einmal verlängerter Vertrag liefe noch bis März 2020.

Dass zwischen Mohácsi und Bayerstorfer beziehungsweise dem Krankenhausausschuss die Chemie nicht mehr stimmt, war seit Monaten unübersehbar. Erstmals offen brach der Konflikt aus, als Mohácsi im Juni 2017 auch für den Landrat völlig überraschend verkündete, den Kreißsaal mangels Hebammen dauerhaft zu schließen. Bayerstorfer zwang die Klinik damals, alles zu unternehmen, die Geburtshilfe wieder in Betrieb zu nehmen. Als bislang einzigem Haus in Deutschland gelang Erding das im November 2017.

Hinzu kam, dass das Defizit des Kreiskrankenhauses in den vergangenen Jahren immer höher ausfiel und vor allem beträchtlich vom Wirtschaftsplan abwich.

All das führte dazu, dass Bayerstorfer und seine CSU-Kreistagsfraktion zum Jahreswechsel eine Rechtsform-Änderung durchsetzten. Das Klinikum ist heute (wieder) eine Abteilung des Landratsamts – gegen den Willen Mohácsis. Seine Befugnisse wurden beträchtlich beschnitten, im Gegenzug wuchsen die von Bayerstorfer.

Der erklärte gestern, „dass ich Herrn Mohácsi hoch anrechne, dass er den Schritt mitgetragen hat“. Der habe den Übergang auch konstruktiv begleitet. Aber offensichtlich nicht mit Herzblut. Bereits Ostern hatte der Klinikdirektor dem Landrat mitgeteilt, dass er spätestens nach Ende seines im März 2020 auslaufenden Vertrags ausscheiden wolle. Nun ging es deutlich schneller.

Als „Feuerwehrmann“ hatte Mohácsi am 1. März 2011 den Chefsessel an der Bajuwarenstraße übernommen. Ein Zerwürfnis zwischen dem damaligen beim Gesundheitskonzern Sana eingekauften Management und dem renommierten Chirurgie-Chefarzt Prof. Dr. Bernhard Weigel gipfelte nicht nur in dessen Kündigung, sondern auch in einem massiven Vertrauensverlust bei der Bevölkerung.

Mohácsi trat mit einem lange erfolgreichen Credo an: „gesundwachsen statt gesundschrumpfen“. Er brachte nicht nur wieder Ruhe ins Krankenhaus, sondern baute auch dessen Leistungsspektrum beträchtlich aus. Dazu gehören Herzkatheter, Schlaganfalleinheit, Schmerztagesklinik, Schlaflabor, elektronische Patientenakte, Medizinische Versorgungszentren in Erding und Taufkirchen sowie die Aufwertung der Pflegeschulen zu einem neuen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe.

Laut Bayerstorfer ist noch unklar, wie es jetzt weitergeht, ob die Direktoren-Stelle ausgeschrieben und mit wem sie besetzt wird.

Mohácsi selbst lässt ausrichten, dass er sich mit seiner Familie zunächst eine längere Auszeit nehme, um sich dann neuen unternehmerischen Aufgaben zu widmen.