Schwestern werden am gleichen Tag Mutter

Mehrere Geburten an einem Tag sind im Klinikum Erding keine Seltenheit. Doch dass zwei Schwestern am selben Tag entbinden, das erlebt man im Kreißsaal an der Bajuwarenstraße doch eher selten.

Erding – Für diesen wunderbaren Moment sorgten am 5. Mai Monika Kaiser und Steffi Perzl, erst um 0.28 und dann um 8.47 Uhr. So viel sei vorweggeschickt: Geplant war das nicht.

Steffi und Michael Perzl wollten die Familie eigentlich mit der Kunde der nahenden Geburt überraschen. „Wir haben eine Traube in eine kleine Box gelegt und unseren Eltern gesagt: ,Schaut mal, so groß ist Euer Enkelkind.‘“ Ihrer Schwester Monika schickte sie ein Ultraschallbild mit dem Hinweis: „Das ist der neue Spielkamerad von Lorenz und Simon.“ Der Vier- und der Zweijährige sind die ersten Kinder von Monika und Michael Kaiser.

Doch die Schwester reagierte unerwartet: „Ja wenn das so ist, müssen wir Euch auch was sagen . . “, meinte die 31-jährige Erzieherin. Auch die Geburt am gleichen Tag war eigentlich nicht geplant, „selbst wenn wir natürlich schon darüber gewitzelt haben“. Steffi Perzl hätte eigentlich drei Tage vorher Termin gehabt. Die 28-Jährige ist Chefin vom Dienst und Redakteurin bei SAT 1 Bayern.

Ein Tag vor ihrem errechneten Termin ging Monika Kaiser ins Krankenhaus, nachdem leichte Wehen eingesetzt hatten. Dass Steffi ihr unmittelbar folgte, hatte einen besorgniserregenden Grund. Sie hatte sich eine Schwangerschaftsvergiftung zugezogen – es bestand Eile.

Die 28-Jährige berichtet: „Wir konnten nur per WhatsApp Kontakt halten, obwohl wir in benachbarten Zimmern lagen. Denn wegen Corona waren gegenseitige Besuche strikt verboten.“ In der Nacht auf den 5. Mai brachte Monika Kaiser um 0.28 Uhr die kleine Josefa Walburga zur Welt – mit 3110 Gramm und 49 Zentimeter Größe. Groß war die Freude auch bei den beiden Brüdern und Papa Michael Kaiser. Der 34-Jährige ist Landmaschinenmechanikermeister.

Bei Steffi Perzl entschieden sich Hebamme und Ärzte für einen Kaiserschnitt, denn wegen der Schwangerschaftsvergiftung war Gefahr im Verzug. Um 8.47 Uhr wurden sie und ihr Mann Michael (34), Klimaschutzbeauftragter am Landratsamt und Geschäftsführer des Zweckverbands Geowärme, zum ersten Mal Eltern.

Die Strapazen der Geburt sind längst vergessen, dieses Erlebnis schweißte beide Familien, die am Tassiloweg und am Sigmund-Lober-Weg zu Hause sind, noch enger zusammen. „Natürlich haben wir uns gleich besucht“, berichtet die Journalistin. Gemeinsam waren sie auch schon spazieren. Und da ließen die jungen Damen ihren Charakter durchblitzen. „Wir haben beide in einen Kinderwagen gelegt. Josefa war tiefenentspannt. Aber Anna kommuniziert schon sehr offen – der Prinzessin war’s zu eng im Wagerl.“ ham