Zwölf neue Intensivpfleger

Von: Hans Moritz

Den zwölf neuen Intensivpflegern gratulierten neben ihren Ausbildern Schulleiter Michael Gügel (l.), Vize-Landrat Franz Hofstetter und Direktor Dr. Dirk Last (v. r.). © LRA Erding

Gute Nachrichten: In Erding gibt es zwölf neue Intensiv- und Anästhesiepfleger. Sie haben dafür einiges auf sich genommen.

Erding – Der Fachkräftemangel in der Pflege ist nicht neu, die Corona-Pandemie mit überlaufenden Krankenhäusern hat die Misere nur für alle deutlich ans Licht geholt. Besonders dramatisch ging es in den Covid-Intensivstationen zu. Umso wichtiger ist es, zusätzliche Kräfte zu gewinnen. Am Klinikum Erding beziehungsweise dem Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ist das nun gelungen.



Die Einrichtung des Landkreises vermeldet zwölf Teilnehmer, fünf davon vom Klinikum Erding, die die zweijährige Fachweiterbildung für die Intensiv- und Anästhesiepflege mit Erfolg absolviert haben. Und die hat es in sich: Der Aufbaukurs erfolgte berufsbegleitend, dauerte zwei Jahre und umfasste 720 Stunden Theorieunterricht am Bildungszentrum unter der Leitung von Ivonne Sartor. Darüber hinaus waren die Teilnehmer insgesamt 1800 Praxisstunden auf der Intensivstation und in der Anästhesie eingesetzt. Dies berichtet Nikolaus Michael, Sprecher des Landratsamtes.



Denn hier geht es noch öfter um Leben und Tod, entsprechend anspruchsvoll ist die Intensiv- und Anästhesiepflege. Zugelassen für die Weiterbildung sind nur examinierte Pflegekräfte mit mindestens sechs Monaten Berufserfahrung im Intensiv- oder Anästhesiebereich.



Intensivpfleger betreuen laut der Mitteilung hauptsächlich Menschen, die intensivmedizinische Behandlung brauchen. Sie kümmern sich um die Patienten während und nach komplexen operativen Eingriffen oder Traumata. Sie überwachen die Organfunktionen und führen Behandlungsmaßnahmen durch. Die Vorbereitung von Narkosen, das Kontrollieren der Vitalfunktionen sowie die Abläufe während der Narkose sind Bestandteile der Anästhesiepflege. Im Notfall leiten Intensiv- und Anästhesiepflegekräfte lebensrettende Sofortmaßnahmen ein.



Das heißt: Die Fachkräfte müssen ein hohes Maß an Belastbarkeit mitbringen. „In diesem Beruf kommt es auf gewissenhaftes und konzentriertes Arbeiten an. Darüber hinaus müssen Fachkräfte auf ihre Patienten eingehen können und ihnen empathisch begegnen“, so Schulleiter Michael Gügel. Auch körperlich und emotional anspruchsvolle Situationen dürften die Pflegenden nicht von der verantwortungsvollen Bewältigung aller anfallenden Aufgaben abhalten. „Auch technisch ist der Beruf sehr anspruchsvoll, da viele komplexe und zum Teil lebenswichtige Geräte zu bedienen sind“, betont Gügel.



Glückwünsche und Worte des Dankes sprachen Klinikdirektor Dr. Dirk Last und Vize-Landrat Franz Hofstetter.



Die Absolventen: Adin Hasanhodzic, Alexandra Schenkl, Anne Poetzelsberger, Bojan Karaconji, Franziska Sellmaier, Maria Luft, Marica Lovric, Melanie Scherer, Milica Golemic, Sandra Roßdeutscher, Theresa Rott und Verena Schratzenstaller

ham