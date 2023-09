Knapp 200 neue Schüler, elf neue Lehrer

Von: Alexandra Anderka

Die neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßten Stellvertretender Schulleiter Stefan Grabrucker (l.) und Schulleiterin Andrea Hafner (r.) (vorne, v. l.): Tobias Prey (Mathe/Physik), Moritz Kößler (Mathe/Sport) sowie (hinten, v. l.): Saskia Voß (Ethik/Sport/Deutsch), die beiden Studienreferendare Yannik Schulz (Deutsch/Geo) und Florian Lehner (Mathe/Physik), Isabelle Royé (Kunst), Stephanie Brunnlehner (Deutsch/Französisch), Sabrina Titzmann (Englisch/Geo), Maximilian Hotz (Latein/Sport), Sophia Beckenbauer (Latein/Geschichte/Italienisch) und Andrea Hutzler (Mathe). © KA-Gymnasium

Das Korbinian-Aigner-Gymnasium startet heuer in sein 20. Jahr und ist eines der wenigen Gymnasien in Bayern mit dem sogenannten Auffangnetz für den Abiturjahrgang 2023/25.

Erding – Für den Start ins 20. Schuljahr seit der Gründung im Herbst 2004 öffnen sich heute am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) Erding die Türen. Ein Kollegium aus über 120 Lehrkräften wird dort Bildung vermitteln. 160 Fünftklässler und deren Eltern werden heute Morgen an der Schule begrüßt, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen.

Desweiteren setzten 36 Schüler nach ihren Abschlüssen der Mittleren Reife ihre Schulzeit am KAG in zwei Einführungsklassen fort, um nach drei weiteren Schuljahren das Abitur abzulegen.

An den meisten bayerischen Gymnasien bildet sich aufgrund des heraufwachsenden G9 in diesem Jahr kein Oberstufenjahrgang mit Qualifikationsphase zum Abitur. Die Oberstufe startet dort mit der 11. Klasse, der dann die beiden Qualifikationsklassen 12 und erstmals wieder 13 folgen.

Das KAG hingegen gehört zum sogenannten Auffangnetz. Nach aktuellem Stand bilden 57 Oberstufenschüler den Abiturjahrgang 2023/25. „2025 wird ein kleiner Abiturjahrgang werden“, sagt Wolfgang Huber, Mitarbeiter in der Schulleitung. Dieser besondere Abi-Jahrgang setzt sich zusammen aus Schülern der letztjährigen Einführungsklassen und aus fast 30 Schülern, die die sogenannte Individuelle Lernzeitverkürzung wahrnehmen, das heißt, die Jahrgangsstufe 11 des G9 überspringen. Hinzu kämen noch Schüler, die das Abitur im kommenden Jahr nicht schaffen sollten – auch aus anderen Gymnasien.

Für ukrainische Schüler wurde wieder eine Brückenklasse eingerichtet, für die nicht nur eine Deutschlehrkraft zur Verfügung steht, deren Muttersprache Ukrainisch ist, sondern es unterrichten auch Lehrkräfte in Mathematik und Englisch, die fließend russisch sprechen.

Bereits am letzten Ferientag begrüßten Schulleiterin Andrea Hafner und ihr Stellvertreter Stefan Grabrucker elf neue Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst am Korbinian-Aigner-Gymnasium aufnehmen. and