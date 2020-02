Kommentar: Bürgerschaft setzt Zeichen gegen Rechts

Die Bürgerschaft im Landkreis Erding reagiert weiter immun auf das rechte Gift, das zunehmend in die Gesellschaft geträufelt wird. Es ist ein ermutigendes Zeichen, wenn Hunderte aufstehen, um gegen Hass, Gewalt und Ausgrenzung zu demonstrieren, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Einigen Besuchern der Narrenschranne wird die kleine schwarze Flagge, die auf der Bühne auf dem Schrannenplatz wehte, gar nicht aufgefallen sein. Das Banner setzte ein klares Zeichen gegen die politisch extreme Rechte. Aufgehängt hatte es die Narrhalla. Stille herrschte, als deren Präsident Detlef Felixberger – Fasching hin oder her – zu einer Schweigeminute für die Opfer des gegen ausländische Bürger gerichteten Amoklaufs aufrief.

Da waren zwei große Mahnwachen gegen das schreckliche Verbrechen mit neun Toten mit Migrationshintergrund in Hanau schon 40 Stunden her. Auf dem Schrannenplatz waren rund 400 Bürger gekommen, auf dem Unteren Markt in Dorfen waren es an die 100, die sich still, mit Kerzen, aber auch in Reden klar gegen Rechts positioniert hatten. In diesen unerträglichen Zeiten waren das wuchtige Signale, die Mut machen.

Die Mahnwachen waren binnen weniger Stunden organisiert worden – vorbei an bürokratischen Hürden. In Erding hatte OB Max Gotz in der Nacht vorher der Versammlung den Weg geebnet. „Ich nehm’ das auf meine Kappe.“ Mit diesem Satz hatte er dem Bündnis Bunt statt Braun die Demo quasi handstreichartig erlaubt.

Diese Beispiele zeigen: Die Bürgerschaft im Landkreis ist gottlob weiter immun gegen das rechte Gift, das beständig in die Gesellschaft geträufelt wird. Genauso souverän und gelassen reagiert hat sie, als in Erding der Warteraum Asyl mit tausenden Flüchtlingen installiert, in Erding die Berufsschulturnhalle in ein Notlager umfunktioniert wurde und die Regierung von Oberbayern in Oberding und Dorfen Groß-Unterkünfte für Flüchtlinge in Betrieb nahm.

Gegen einen Amoklauf wie in Hanau kann ein Einzelner nichts ausrichten. Zur Untätigkeit verdammt hingegen ist niemand. Dazu gehört, dass man in seinem Umfeld die Stimme erhebt, wenn gegen Minderheiten Stimmung gemacht wird. Oft fängt das im Kleinen an.

Jeder Bürger kann das auch in zwei Wochen tun – bei der Kommunalwahl: Indem er Parteien die Unterstützung versagt, die in ihrer Sprache, Forderungen und Handlungen rechter Gesinnung den Boden bereitet. Wer etwa für Taufkirchen ein Sicherheitskonzept verlangt, will den Eindruck erwecken, der Ort sei wegen der Psychiatrie nicht mehr sicher. Einige Einzelfälle rechtfertigen es keineswegs, eine ganze Bürgerschaft in Angst zu versetzen. Auch das ist Gift. ham