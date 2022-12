Kommentar: Die Kraft der Krise in einem irren Jahr

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

2022 geht zu Ende - ein verrücktes Jahr. Die Menschen haben sich aber nicht verrückt machen lassen. Im Gegenteil, die Gesellschaft scheint enger zusammengerückt zu sein, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Vor einem Jahr waren wir zwar unsicher, wie schlimm sich die Omikron-Variante des Corona-Virus bei uns austoben würde, aber wir hatten die berechtigte Hoffnung, dass wir die Pandemie dank Impffortschritts im Laufe des Jahres 2022 hinter uns lassen würden. So kam es ja auch. Was niemand ahnen konnte: Am 24. Februar marschierte Wladimir Putin in der Ukraine ein und entfesselte einen Krieg, dessen Ende niemand vorherzusagen vermag.



Nach zwei Jahren Corona-Krise stürzten wir in die Wirren eines Kriegs auf europäischem Boden. Was hat das im zu Ende gehenden Jahr mit uns gemacht? Wir erwarten alle dramatisch gestiegene Strom- und Gaspreise, die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Und doch hat es Putin nicht vermocht, Gift in unsere Gesellschaft zu träufeln. Im Gegenteil, die Wirren in der Welt scheinen den Gemeinschaftssinn gestärkt zu haben, wie schon zu Beginn der Pandemie. Dem Gefühl nach wird eher mehr gespendet, dabei war schon während die Corona die Bereitschaft ungebrochen, mit anderen zu teilen – und das trotz Kurzarbeit und lahmgelegter Wirtschaft.



Vielleicht ist diese Hilfsbereitschaft gar nicht so verwunderlich – weil die Menschen merken, dass alte Gewiss- und Sicherheiten brüchig sind. Es ist das schöne Gefühl, das von einem irren Jahr bleibt: In der Not rücken die Menschen näher zusammen – die Kraft der Krise.



Der eine oder andere Verbandsfunktionär wird vielleicht vor Scham errötet Silvester feiern. Was wurden nicht für Abgesänge auf die Wirtschaft angestimmt? Es waren schiefe Melodien: Denn der Arbeitsmarkt ist weiter stark, das Weihnachtsgeschäft ist gut gelaufen, die Auftragsbücher sind voll. Die meisten machen einfach weiter. Bei dem einen oder anderen Lobbyisten sind Jammern und Warnen offensichtlich Teil der DNA.



Offen ist noch, wie heftig die Krise in die öffentlichen Haushalte einschlägt. Allenthalben wird mit deutlich geringeren Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Aber wenn man genau hinschaut: Noch wird übers Sparen vor allem geredet. Wirklich wichtige Projekte wurden bislang nicht beerdigt. Eher ist zu beobachten, dass nur das in die Haushalte eingestellt wird, was auch tatsächlich angepackt wird – und keine politischen Wolkenkuckucksheime. Bürger und Politik müssen lernen, dass mit Steuergeld nicht alles lösbar ist – beides vielleicht eine lehrreiche Erkenntnis. In diesem Sinne: Guten Rutsch!