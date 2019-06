AfD träufelt Gift in die Gesellschaft

Rund um die Europawahl hat Erdings AfD-Vorsitzender Wolfgang Kellermann von möglichen Fälschungen und Manipulation gesprochen - ohne irgendwelche Belege zu haben. Eine nicht untypische Methode, die aber Gift ist für die Gesellschaft, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Es ist immer die gleiche Masche: Die AfD streut wilde Gerüchte, ohne je konkret zu werden oder Belege zu liefern. So war das auch am Europawahltag, als AfD-Kreisvorsitzender Wolfgang Kellermann auf seiner Facebookseite nebulös über mögliche Manipulationen an den Urnen sinnierte. Als er Gegenwind spürte, rechtfertigte er sich mit dem Hinweis, doch damit nie Erding gemeint zu haben. Das Schlimme ist: Die gleiche Masche wandte er nach der Landtags- und Bezirkstagswahl an.

Nicht weniger schlimm ist, dass die AfD in den Kommentarspalten ihrer Facebookseite wilde Verschwörungstheorien stehen lässt und sie weder löscht noch erklärt. Da kommt dann so ein Unsinn zustande, wie der Verdacht, Urnen würden vorzeitig geöffnet, um Hochrechnungen zu erstellen. Gegner sperrt die Rechtspartei hingegen konsequent.

Damit träufelt die AfD Gift in die Gesellschaft. Sie deutet Angriffe auf die Demokratie an und schaut dann fasziniert auf die Wellen, die diese schlagen. Die breite empörte Reaktion zeigt: Diesmal dürfte die AfD zu weit gegangen sein, trotz der bekannten Opferrolle, in die sich danach sofort wieder begeben hat.

Die beschämenden Attacken auf die Grünen-Politikerin Helga Stieglmeier dürfen nicht einfach der AfD zugerechnet werden. Aber auch sie bereitet mit ihrer Praxis den Boden für solch besorgniserregende Auswüchse. Wieder ein paar Tropfen Gift.