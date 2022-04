Kommentar: Innenstadt nicht sonderlich attraktiv

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Peter Bauersachs

Erding ist für Auswärtige als Einkaufsstadt nicht gerade attraktiv - wenig individuelle Lädchen, dafür umso mehr Ketten mit Nischenprodukten. Schuld daran ist nicht die Politik. Aber auch im Stadtrat passiert in Richtung attraktive Innenstadt zu wenig, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Am Montag lädt die Stadt zum Wirtschaftsempfang. Dann erfahren die Geschäftsleute die Ergebnisse der Umfrage, wie zufrieden sie mit dem Standort Erding sind. Schade, dass dazu nicht auch die Kunden befragt wurden. Vor allem die Innenstadt ist mittlerweile nicht mehr sonderlich attraktiv für sie. Die Vielfalt geht immer weiter zurück.



Man reibt sich verwundert die Augen, wie groß der Markt für Brillen und Hörgeräte offensichtlich ist. Leerstände wurden zuletzt vor allem mit diesen Segmenten gefüllt.



Die Erdinger Altstadt hat mit ihren vielen Cafés und gastronomischen Betrieben durchaus Aufenthaltsqualität. Aber lockt das Kunden von auswärts? Eher nicht. Man muss nur nach Wasserburg schauen, um zu erleben, was alles möglich ist – viele inhabergeführte kleine Läden mit einem bunten, auch handwerklichen Sortiment, dazu eine Markthalle, die an Südtirol erinnert.



Der schlechte Branchenmix in Erding liegt weniger an der Stadt, sondern an den Hauseigentümern, die möglichst hohe Mieteinnahmen erzielen wollen. Doch irgendwann wird diese Rechnung nicht mehr aufgehen, zumal viele Konsumenten in der Corona-Zeit noch mehr übers Internet bestellen.



Aber auch der Stadtrat bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. Immer wieder diskutiert er Verbesserungen, ohne dass danach nennenswert etwas passiert, etwa der Vorstoß zu kulturellen Events unter freiem Himmel.



Schwer hat es in diesem Umfeld die neue Stadt-Managerin Julia Flötzinger. Sie soll dem Vernehmen nach viele neue Ideen entwickelt haben, dringt damit aber oft nicht durch. Deswegen bleibt es wohl vorerst dabei: Wer als Kunde etwas erleben will,

ham