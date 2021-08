Kommentar: Erding leidet an politischem Long-Covid 

Stadtrat: Kein Interesse an der Innenstadt

Von Hans Moritz schließen

Der Erdinger Stadtrat schaut nur noch in Richtung Fliegerhorst. Bei der Belebung der Altstadt passiert gar nichts. Nun erreicht der interne Streit im Stadtrat endgültig die Öffentlichkeit. Und die Wahlperiode dauert noch viereinhalb Jahre, bedauert Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Es wäre ja auch zu schön gewesen. Bei Häppchen und Bier sitzen die Erdinger Stadträte quer durch die Fraktionen zusammen und sinnieren darüber, wie die coronagebeutelte Innenstadt langfristig belebt werden könnte. Man ist sich einig und voller Tatendrang. Ja, die Gutgläubigen in dieser Stadt rieben sich die Augen und erfreuten sich an plötzlich so viel konstruktiver Einigkeit. Endlich Bewegung in einem Thema, über das alle Jahre wieder debattiert wird und am Ende nix rauskommt.



Tja, und dann ist wieder Stadtrat. Und der Strauß an Ideen sieht danach so aus wie ein Blumengruß, der in den Ventilator – ja, diese Geräte, die unglaublich viel Wind machen – geraten ist. Von der Einigkeit ist nicht viel geblieben. Ludwig Kirmair (CSU), der seit seiner Abwahl als Zweiter Bürgermeister nicht mehr sehr oft in der Innenstadt gewesen zu sein scheint, erkennt grundsätzlich kaum Handlungsbedarf.



Und die Verwaltung mit OB Max Gotz an der Spitze sieht sich außerstande, einen kleinen Kulturherbst an einigen Samstagnachmittagen in der Altstadt zu stemmen. Wie bitte? Die Verwaltung lief über ein Jahr im Schichtbetrieb, etliche Mitarbeiter waren die Hälfte ihrer (voll bezahlten) Arbeitszeit daheim, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Alle Veranstaltungen sind ausgefallen, darunter das Herbstfest. Und jetzt würde die Behörde überfordert, ein paar Standkonzerte zu organisieren? Erding leidet an politischem Long-Covid.



Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich die Bürger unverdrossen über den Rathaustunnel und das neue, zweite Verwaltungsgebäude lustig machen, für die Verwaltung und Politik sehr viel Geld und Zeit hatten.



Fischer’s Fröhlicher Tag fiel gerade noch unter das Veranstaltungsverbot der Staatsregierung. Natürlich wurde der Tag, mit dem man vom Homeschooling gebeutelten Grundschülern eine große Freude ohne Ansteckungsrisiko hätten bieten können, abgesagt. Söder hat’s ja verboten. Die Kindergaudi einfach um ein paar Tage zu verschieben, kam niemandem in den Sinn. Da genossen Stadt- und Kreisräte lieber das mehrgängige Menü bei Fischer’s Testamentsverlesung – in geschlossenen Räumen ohne Masken und Abstand. Kinder waren nur drei dabei, als Vorleser.



Was die Belebung der Altstadt betrifft, beschleicht einen das Gefühl, dass der Antrag vor allem deshalb gerupft wurde, weil er von der falschen Seite kam – von Erding Jetzt. Der Fraktion kann man allenfalls den Vorwurf machen, den Fußgängerzone-Probebetrieb draufgepackt zu haben. Und der ist schlicht (noch) nicht mehrheitsfähig.



Wie es anders gehen kann, zeigt Ingolstadt, wo soeben ein millionenschweres Paket zur Belebung der Altstadt verabschiedet wurde – inklusive Wirtschaftshilfen. In Erding hingegen blockiert eine 250-Meter-Straßenbaustelle seit eineinhalb Jahren alles, ein Ende ist nur vage in Sicht.



Die Zerrissenheit des Stadtrates seit der konstituierenden Sitzung im Mai 2020 ist für jeden spürbar. Man gönnt sich gegenseitig nichts. Von der CSU als größter Fraktion kommt – so gut wie nichts, der OB leckt noch immer seine Wunden. Die Wahlperiode geht noch viereinhalb Jahre. Es werden nicht Erdings beste Jahre.

ham