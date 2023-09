Kommentar: Erding, Schicksalsort der CSU

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die Heizungsdemo hat Erding zu einem Schicksalsort der CSU gemacht. Die Folgen dürften die Landtagswahl in einem Monat überschatten. Unser Kommentar zum Wochenende.

Wer fernab der Heimat berichtet, dass er aus Erding kommt, erhält zuverlässig die Antwort: „Ah, Weißbier und Therme.“ In der allgemeinen Wahrnehmung ist nun ein dritter Begriff dazugekommen: „Heizungsdemo“. Es war weniger die Beteiligung mit über 13 000 Menschen, sondern wer dort auf der Bühne stand – der ausgebuhte Markus Söder und der gefeierte Hubert Aiwanger. Das Ereignis bringt Erding immer noch regelmäßig in die überregionalen Medien. Erding ist zur Metapher geworden für den wachsenden Spalt zwischen Regierung und Regierten.



Die Frage, ob das gut ist, hat die Podiumsdiskussion unserer Zeitung am Donnerstag mit 4:2 beantwortet: Nur Benedikt Klingbeil (SPD) und Laetitita Wegmann (Grüne) befanden, die Demo habe dem Ansehen Erdings geschadet. Dabei fiel hier, auf dem Volksfestplatz, Aiwangers fatale Äußerung, die Deutschen müssten sich „die Demokratie zurückholen“. Der deutsche Trumpismus hat seine Wiege auch in Erding. Es ist der Ort, in dem eine rote Linie überschritten wurde, an dem Plakate zu sehen waren mit: „Hängt die Grünen, so lange es noch Bäume gibt.“



Auch wenn der 10. Juni erst drei Monate her ist, hat er schon historischen Charakter für die Landespolitik. In der Wochenzeitung „Die Zeit“ war vorige Woche zu lesen: „Erding war der Gamechanger. Spätestens seit der Demonstration gegen das Heizungsgesetz hat Aiwanger Söder vom Triumphator zum Gejagten degradiert; immer war er ein bisschen schneller, ruchloser und witziger als der CSU-Chef.“



Die „SZ“ kommt zu dem Schluss: „Es gibt in Wahlkämpfen immer wieder diese Momente, die etwas ins Rutschen bringen. Kipppunkte, die alles in ein ,Davor‘ und ein ,Danach‘ teilen. Erding ist so ein Moment.“



Erneut ist Erding Schicksalsort der CSU. Der gleiche Platz, 2008: Im Bierzelt befindet der damalige Ministerpräsident Günther Beckstein, nach zwei Mass Bier könne man noch Autofahren. Der Satz hat Geschichte geschrieben. Er war nicht besonders verantwortungsvoll, aber man konnte drüber lachen. Wenige Monate später war Beckstein sein Amt als Ministerpräsident los, Horst Seehofer übernahm. Unter Söder ist die CSU immer schwächer geworden. Wird Erding auch sein Schicksalsort?

