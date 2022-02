Kommentar zur neuen Ministerin: Bitte recht laut und unbequem

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Mohr - Erding

Seit Mittwoch ist Ulrike Scharf wieder Ministerin. Nachdem das Familienressort jahrelang unbemerkt blieb, warten auf die Erdinger immense Herausforderungen. Und das in einer Zeit, in der die CSU bangen muss. Unser Kommentar zum Wochenende.

Wofür so ein Wechsel doch alles gut sein kann! Dass Bayern ein Ministerium für Kinder und Familien hat, dürfte so manchem erst aufgefallen sein, als Ulrike Scharf die völlig unsichtbare Carolina Trautner diese Woche als Ministerin abgelöst hat. Als Markus Söder in der Hochphase der Pandemie Schulen und Kindergärten über Monate schloss, kannten die Betroffenen nur den Chef von Team Vorsicht, seinen ihm treu ergebenen Gesundheitsminister Klaus Holetschek und den blassen Kultusminister Michael Piazolo. Die Stimme der Familien blieb stumm.



Daraus resultiert eine riesen Herausforderung für Scharf. Gelingt es ihr, Familien und Kindern endlich eine kraftvolle Stimme zu verleihen? Sie kann es sich leisten, unbequem zu sein, denn Söder hat sich mit ihr schon einmal einen personellen Fehler geleistet – indem er die ihm damals zu grüne Umweltministerin aus dem Kabinett kegelte. Das bringt ihr nun eine gewisse Immunität. Allerdings muss man auch sagen, gerade die Erdinger Familien hätten sich in der Pandemie oft eine lautere Stimme ihrer Abgeordneten gewünscht.



Scharf fällt zudem eine zentrale Rolle bei der Aufholjagd der CSU zu, das sich zunehmend abwendende Wahlvolk wieder zurückzuholen. Gerade entnervte Eltern im Homeoffice mit Kindern im Homeschooling werden sich auch bei der Landtagswahl in eineinhalb Jahren noch gut daran erinnern, wie sehr sie vor allem die CSU im Stich gelassen hat. Wenn davon die Rede ist, die Pandemie hinter sich lassen, hört man bis heute recht wenig über Familien. Und eine bunte bayerische Ampel ist nicht mehr so unrealistisch, zumal es in Berlin läuft.



Es bedarf nicht zuletzt großer Anstrengungen, den Gemeinden zu helfen, mehr Kita-Plätze und Ganztagsbetreuung zu schaffen. Auch in Erding gibt es lästige Wartelisten – ungeachtet des gesetzlichen Anspruchs.



Bis zum Herbst 2023 muss Scharf als Arbeitsministerin auch Akzente zum Umbau der Arbeitswelt setzen. Der Fachkräftemangel wird – Digitalisierung hin oder her – zum immer größeren Hemmschuh für die nachhaltige Erholung der Wirtschaft. Dass sie mutig sein kann, hat sie als Umweltministerin bewiesen.