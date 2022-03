Kommentar: Frühere Fehler werden korrigiert

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Bei aller Kritik an der neuen Landesplanung sollten die guten Ziele nicht vergessen werden. Und wir erinnern uns noch an grobe Schnitzer des damaligen „Heimatministers“ Markus Söder - unser Kommentar zum Wochenende.

Wenn alle einer Meinung sind, ist das ein guter Grund, genauer hinzusehen. In sämtlichen Gemeinden und im Kreistag herrscht Ärger über die geplante Änderung des Landesentwicklungsprogramms, quasi der Masterplan, wohin sich der Freistaat in den nächsten zehn, 15 Jahren entwickeln soll.



Größter Kritikpunkt: Gemeinden mit weniger als 7500 Einwohnern sollen sich zu Gunsten größerer Orte de facto nicht mehr entwickeln können – weder bei Wohn- noch bei Gewerbegebieten. Werden aus unseren Landgemeinden Freilichtmuseen?



Nun, so deutlich findet man den Passus im neuen LEP-Entwurf gar nicht. Und es gibt Stimmen, die eher von Panikmache sprechen. So verweisen Experten darauf, dass zwei Jahrzehnte städtebauliche Liberalisierung hinter uns liegen, sprich: Die Gemeinden konnten Bauland fast nach Belieben ausweisen. Auch im Landkreis gibt es Beispiele, wo Nachbarorte an ihre jeweiligen Grenzen Supermärkte pflanzen wollten.



Ein Ziel des neuen LEP ist es, den Flächenverbrauch zu bremsen. Blickt man auf neu ausgewiesene Baugebiete, ist davon wenig zu erkennen. Geschosswohnungsbau ist auf dem Land weitgehend ein Tabu – sieht ja auch nicht so schön aus. Aber höher und kompakter zu bauen, ist eine der maßgeblichen Antworten auf den Zuzugsdruck im Großraum München.



Vor allem die CSU sollte nicht vergessen, dass es noch gar nicht so lange her ist, als ein Heimatminister Markus Söder 2017 das LEP dahingehend ändern ließ, dass Gewerbegebiete auch auf der grünen Wiese ohne Nähe zum Ort erlaubt wurden, vor allem entlang Autobahnen. Das ist Zersiedelung brutalster Ausprägung.



Es gibt unbestreitbar richtige Punkte in der LEP-Novelle: mehr Digitalisierung, stärker vernetzter ÖPNV und multifunktionale Flächennutzung zum Beispiel. Bei den Nachbesserungen wird sich zeigen, wie gut CSU und FW in der Staatsregierung ihrer Parteibasis zuhören.

ham