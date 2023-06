Kommentar: Händler müssen raus aus ihrer Parkbucht

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

In Erding wird wieder einmal um die Innenstadt gerungen - mit den immergleichen Argumenten. Doch damit springen die Einzelhändler zu kurz, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Grün oder grau? Das ist eine in Erding höchst umstrittene Frage, seit OB Max Gotz angekündigt hat, gegen die Überhitzung der Innenstadt Parkplätze zugunsten von Bäumen, Bänken und Wasserspielen zu opfern. Die Einzelhändler sind unisono dagegen.



Auf Anhieb verständlich, denn für sie gilt der Grundsatz: Der Kunde muss möglichst bis vors Geschäft fahren können, in den Gewerbegebieten kann er das ja auch. Aber aus dieser Parkbucht müssen die Geschäftsleute heraus. Erding mit seinen breiten Straßen und folglich einer sehr starken Versiegelung ist ein Musterbeispiel für überhitzte Innenstädte – die vergangenen Tage haben es leidvoll gezeigt. Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass in begrünten Stadtbereichen die Temperaturen um bis zu acht Grad sinken.



Wenn es schon so leicht ist, sich als Konsument in den Gewerbegebieten am Stadtrat mit allem einzudecken, dann verliert das Argument, nur ein Parkplatz vor dem Haus locke in die Innenstadt, an Kraft, denn die Sortimente hier und dort sind wenig vergleichbar.



Was viel stärker in den Fokus gehört, ist die Aufenthaltsqualität – und hier hat Erding gerade wegen seiner Asphalt- und Pflasterwüsten Nachholbedarf, vom Schrannenplatz und dem Kleinen Platz mal abgesehen. In Zeiten, in denen immer mehr Käufe online abgewickelt werden, gewinnt dieser Faktor beim „stationären“ Einkauf an Bedeutung. Ein grüner Platz mit Bäumen, Bänken und Brunnen vor der Sparkasse könnte wahrlich einen Mehrwert bieten.



Was die Händler auch nicht aus dem Blick verlieren sollten: Der Verkehr ändert sich. Das Auto ist nicht mehr das Maß der Dinge. Ein gutes Beispiel dafür ist die Stadt München, die in den vergangenen Jahren immer mehr Autos aus der Innenstadt verdrängt hat – und zwar komplett. Nächstes Projekt ist der Umbau der Lindwurmstraße, bislang eine vierspurige Hauptschlagader. Die Autofahrer werden zwei Spuren an Radfahrer und Fußgänger verlieren.



Vielleicht sollte auch Erding mal so groß denken. Es gibt mehrere Möglichkeiten: In der Altstadt könnte man ein Einbahnstraßensystem einführen. Man könnte die Lange Zeile verschmälern – mit dem Effekt, dass dann vor den Geschäftshäusern deutlich mehr Platz wäre, den man bürger- und klimafreundlich gestalten könnte, einladend also.



Einen Punkt hat die Stadt überhaupt nicht in der Hand, den Branchenmix. Und der ist in Erding, gelinde gesagt, überschaubar bis ärgerlich. Da gibt es andere Städte in der Umgebung, die mehr zu bieten haben. Hier sind die Eigentümer gefordert. ham