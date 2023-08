AfD-Gemeinderat hetzt gegen queere Menschen: Putins miese Handlanger

Von: Hans Moritz

AfD-Gemeinderat Junker hetzt gegen queere Menschen. Damit hat er ein weiteres Mal die rote Linie überschritten, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz. © Studio Mohr - Erding

AfD-Gemeinderat Junker hetzt gegen queere Menschen. Damit hat er ein weiteres Mal die rote Linie überschritten, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Erding - Vor kurzem hat Landrat Martin Bayerstorfer in einem Interview auf eine weitgehend konfliktfreie Zusammenarbeit mit der AfD im Kreistag hingewiesen – und damit Recht gehabt. Denn sowohl hier als auch in den Gemeinderäten verhält sich die AfD weitgehend ruhig. Doch es gibt noch das andere Gesicht der AfD, das immer wieder vor allem Peter Junker aus Finsing zeigt: widerlicher Rassismus und verbale Pöbeleien gegen die Gesellschaft.

Man erinnere sich nur an sein Anbiedern gemeinsam mit Wolfgang Kellermann an den Rechtsextremisten Björn Höcke im thüringischen Wahlkampf im Oktober 2019. Beim Europaparteitag hat Junker nun gegen queere Menschen gehetzt. Damit hat er ein weiteres Mal die rote Linie überschritten. Sein Ziel: die Gesellschaft spalten, Minderheiten ausgrenzen.

Junker ist einer dieser miesen Handlanger des russischen Kriegsverbrechers Wladimir Putin, der innenpolitisch genauso verfährt. Und deswegen gehören Junker und die Erdinger AfD eben doch vom Verfassungsschutz überwacht.

Auch wenn es einige nicht hören wollen: Es ist nicht verwerflich, auf kommunaler Ebene mit der AfD für einen Kindergarten oder ein Feuerwehrhaus zu stimmen. Auch sie wurde auf demokratischem Wege gewählt. Das heißt aber nicht, dass man nicht jede rechte Grenzverletzung ansprechen, anprangern und verurteilen muss. Das darf nie das neue Normal werden. In diesem Fall gehört Junker zudem wegen Volksverhetzung vor Gericht.

Oft fragen sich jüngere Generationen, wie das System Hitler überhaupt so groß werden konnte. Es geschah, so wie es heute die AfD tut: spalten, ausgrenzen, kriminalisieren. Deswegen muss es gesellschaftlicher Konsens sein, sich ihr in den Weg zu stellen. Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat hält dazu genügend Waffen bereit.