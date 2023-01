Kommentar: Politik an der Schmerzgrenze

Von: Hans Moritz

Bisher ließ sich im Erdinger Land leicht regieren, Geld war ja genug vorhanden. Diese Zeiten sind vorbei. Und nun stellt sich die Frage, wie viel traut sich die Politik den Bürgern zuzumuten - unser Kommentar zum Wochenende.

Politische mathematische Logik funktioniert anders: Es ist leichter, ein Schwimmbad zu bauen und aufzusperren, als eines zuzusperren und abzureißen. Denn im ersten Fall lockt der Applaus der Bürger, in letzterem droht deren Zorn. Es wird ungemütlich für die Kommunalpolitik, denn mehrere Faktoren laufen nun zusammen, die das Regieren an der Basis schwer machen.



In der Pandemie gingen die Steuereinnahmen zurück, doch Bund und Land fingen die Ausfälle zumindest bei der Gewerbesteuer auf. Corona ist (weitgehend) passé, doch die Steuerquellen sprudeln längst noch nicht wieder so stark wie einst. Nun bekommen die Kommunen Inflation und steigende Energiepreise in gleicher Weise zu spüren. Es stehen kräftige Lohnerhöhungen bevor. Die Landkreise fordern eine erdrückend hohe Umlage, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und wer ein kommunales Krankenhaus zu finanzieren hat, muss sich auf millionenschwere Ausgleichszahlungen einstellen.



All das führt dazu, dass immer mehr Gemeinden ihren Haushalt entweder schon jetzt, spätestens dann aber in den nächsten Jahren nicht mehr ausgleichen können. Was gerade in Finsing zu beobachten ist, wird bald alle Gemeinden betreffen: Es geht an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Viele werden die Kommunalsteuern erhöhen müssen. Mehr und schlimmer noch: Sie werden sich vieles nicht mehr leisten können: In Finsing geht es um ein Feuerwehrauto, das nun erst später beschafft werden soll. Erding hat zwei dringend benötigte Feuerwehrhäuser vorerst aus der (Haushalts-)Planung genommen. Sparen bei der Feuerwehr, das ist eine heikle Mission, immerhin droht man hier Ehrenamtliche zu düpieren, die eine kommunale Pflichtaufgabe erfüllen.



Viele Kommunalpolitiker erleben jetzt das erste Mal, was es wirklich heißt, sparen zu müssen. Das Bürgermeisteramt ist einfach, wenn die Kassen voll sind. Mit prallem Geldbeutel regiert sich’s leicht. Wünsche einflussreicher Gruppen werden einfach erfüllt – ein neuer Sportplatz hier, ein Bürgerhaus dort. Im Landkreis Erding hat das jahrzehntelang bestens funktioniert.



Wenn am Montag der Kreisausschuss zusammenkommt, um erneut den Haushalt zu beraten, wird sich zeigen, wie mutig die Politik ist. Kann, wie von der SPD gefordert, die Landratsamtssanierung noch warten? Braucht das Klinikum ein Parkhaus, wenn man noch nicht weiß, was die Krankenhausreform des Bundes aus dem Standort macht? Gehört der üppige Ausbau des Anne-Frank-Gymnasiums nicht ein wenig gestutzt, zumal der große Schülerzuwachs vorbei ist? Fragen wie diese wurden bisher immer nur angeschnitten, jetzt stellen sie sich ernsthaft. Kommunalpolitik war schon mal einfacher. ham