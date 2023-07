Kommentar: Keine Angst vor den Bürgern

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die aufgeladene Stimmung führt dazu, dass auch bei Kommunalpolitikern der Mut sinkt, Entscheidungen zu treffen. Genau dazu wurden sie aber gewählt - unser Kommentar zum Wochenende.

Dass die Debatte ums Heizgesetz über das eigentliche Thema hinaus Politik und Gesellschaft verändern wird, weiß man spätestens seit der Demo in Erding vor einem Monat. Die Folgen reichen bis in die Kommunen, wie man dieser Tage in Wörth beobachten konnte.



Dort ging es um die Frage, ob der Gemeinderat Schottergärten verbieten sollte. Und es geschah das Erwartbare: Mehrere Gemeinderäte wollten nicht zustimmen – mit dem Hinweis, man dürfe dem Bürger nicht hineinreden, habe sich aus dessen Privatleben herauszuhalten.



Es gehört zu den handwerklichen Fehlern, die die Ampel beim – an sich richtigen – Heizgesetz gemacht hat: Sie hat die Bürger bei einem so wichtigen Thema nicht mitgenommen und ihnen bei einer so sensiblen Angelegenheit – ein warmes und bezahlbares Zuhause – das Gefühl gegeben, über ihre Interessen rücksichtslos hinwegzugehen.



Das Land ist immer noch aufgewühlt – und so ist es nur verständlich, dass auch Gemeinde- und Stadträte sagen: Bloß kein Streit mit dem Bürger! Doch gute Politik muss das gelegentlich tun, denn bei ihr liegt das Primat der Gestaltung der Gesellschaft. Und was ein so profanes Thema wie Schottergärten betrifft: Es gibt kein echtes Argument für sie, aber viele dagegen. Die Erntebilanz des Bauernverbandes hat gezeigt: Wir sind mitten im Klimawandel. Es geht nicht mehr um dessen Verhinderung, sondern nur noch die Abmilderung der Folgen.



Und das funktioniert ohne Eingriffspolitik nicht, die hie und da auch mal schmerzhaft sein wird. Freiwilligkeit reicht leider nicht. Einer verantwortungsvollen Politik sollte bewusst sein: Sie muss auch die nachfolgenden Generationen im Blick haben. ham