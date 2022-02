Kommentar: Nicht nur die Pflege brennt aus

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Mohr - Erding

In Rheinland-Pfalz sind diese Woche zwei junge Polizisten regelrecht hingerichtet worden. Es ist Zeit, diesen Berufsstand wieder einmal in den Blick zu nehmen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Der entsetzliche Mord an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz diese Woche hat die ganze Republik erschüttert – und eine Berufsgruppe in den Vordergrund gerückt, die in immer rauer werdenden Zeiten immer öfter buchstäblich den Kopf hinhalten muss. Umso bemerkenswerter ist in diesem Zusammenhang die Haltung eines Staatsanwalts, der ein Verfahren nicht einstellen wollte, obwohl die Schuldfrage nicht eindeutig zu klären war. Er beharrte auf einer Verurteilung – weil der Täter Polizisten grundlos wüst beschimpft hatte. Es ist gut und richtig, dass die Justiz bei solchen Vorfällen klare Kante zeigt.



Der Tod der Beamten in Kusel muss Anlass sein, den Polizistenberuf wieder einmal in den Fokus zu nehmen. Auch im Landkreis Erding sind die Dienststellen trotz laufender Personalzuteilungen chronisch unterbesetzt, und das bei steigenden Aufgaben. Es geht einfach zu langsam. Nicht nur das Pflegepersonal brennt in der Pandemie zunehmend aus.



Respekt vor der Polizei wäre es auch, die Montagsspaziergänge anzumelden, damit die Einsätze geplant werden können. Jeder, der hier mitmarschiert, muss sich bewusst sein, dass sein vermeintlicher Individualismus Hunderten Beamten noch mehr Überstunden beschert.

ham