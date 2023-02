Die Politik turnt vor: Zurückrudern als Sportart

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Meist ist es die Politik selbst, die beim Bürger für Verdruss sorgt. Dazu zwei aktuelle Beispiele aus dem Erdinger Land. Redaktionsleiter Hans Moritz kritisiert das Kurzzeitgededächtnis der Regierenden.

Wir haben der Politik zwei Sportarten zu verdanken: Rückgrat verbiegen und Zurückrudern. Vorturnerin bei Ersterem ist Ulrike Scharf. Dieser Tage trat die Erdinger Stimmkreisabgeordnete und Sozialministerin bei den CSU-Landwirten auf und forderte mit Blick auf die umstrittenen roten Gebiete mit zu viel Nitrat im Grundwasser, man dürfe nicht lockerlassen und müsse das Umweltministerium hinsichtlich der Messstellen zum Handeln zwingen.



Daran ist Zweierlei bemerkenswert: Eine Ministerin befindet, dass ein anderer Minister aus derselben Staatsregierung nicht in die Pötte kommt. Noch gravierender: Scharf hat wohl vergessen, dass es noch nicht allzu lange her ist, dass sie selbst Umweltministerin war – zu einer Zeit, als das Nitratproblem längst anstand, und die Europäische Kommission zum Handeln drängte. Doch die CSU wollte es sich vermutlich nicht mit ihrer Kernklientel, dem Bauernstand, verscherzen. Das Manöver jetzt ist schon sehr durchsichtig. Das Kind ist aber schon in den Brunnen gefallen.



Zurückrudern ist in der Post-Pandemiezeit ein politischer Mannschaftssport geworden. Einer nach dem anderen, zuletzt die Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Klaus Holetschek (CSU), räumt ein, dass man es im Lockdown mit den Schul- und Kitaschließungen wohl übertrieben habe. Vor Gericht nennt man das Salamitaktik – nur das zugeben, was ohnehin nicht mehr zu leugnen ist. Wird wirklich jetzt erst dem Letzten klar, wie enorm der Schaden ist, den die jüngste Generation genommen hat, weil sie monatelang weggesperrt wurde.



Es macht wütend, dass die nun Einsichtigen so überrascht tun. In der esten Welle Anfang 2020 mag die Strenge gerechtfertigt gewesen sein. Doch Mahnungen, dass die langen Schließzeiten fatal für viele jungen Menschen sind, gab es alsbald zuhauf. Die Folgen sind gravierend und lang anhaltend, wie der dramatisch gestiegene Bedarf an Schulsozialarbeit auch in Erding zeigt.



Damals hieß es, die Jungen müssten daheim bleiben, um die Alten zu schützen. Tatsächlich sind dennoch viele Alte und Kranke an Covid19 gestorben – weil das Virus eben doch durch die Heime tobte. Hinzu kommt, dass die Politik die Bürowelt in Ruhe gelassen hat. Homeoffice war stets nur Empfehlung, nie Pflicht. Und selbst als es erste Lockerungen gab, Kitas und Schulen blieben erst mal vernagelt. Das galt insbesondere in Markus Söders Bayern. Er hat’s schon vergessen, viele Familien die Erkenntnis „Jugend zuletzt“ nicht.

ham