Kommentar: Offene Debatte über alle Großprojekte

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Erding geht finanziell harten Zeiten entgegen. Die teuersten Projekte kommen aber erst noch. Was das für die Politik bedeutet, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Die Stadt Erding muss ihre hohe Kante abräumen, Steuererhöhungen stehen im Raum. Die Herzogstadt steht finanziell so schlecht da wie seit Jahrzehnten nicht. Wie schlecht, beweist etwa die Tatsache, dass die beiden Feuerwehrwehrhäuser heuer gar nicht im Etat auftauchen. Wir erinnern uns: CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen hat vor noch gar nicht so langer Zeit erklärt, er gehe davon aus, dass beide im Laufe dieser Wahlperiode stehen – die endet 2026.



Angesichts dieser Lage, für die im Moment keine Besserung in Sicht ist, kommt der Stadtrat um eine Generaldebatte über künftige Investitionen nicht herum – am besten gleich im Zuge der Verabschiedung des Haushalts noch in diesem Jahr. Denn betrachtet man, was sich Erding für die kommenden Jahren alles vorgenommen hat, muss man mit dem Blick in den Geldbeutel fragen: Wovon träumt ihr eigentlich nachts?“



OB Max Gotz will das Fliegerhorst-Areal bekanntlich kaufen. 350 Hektar – das wird ein dreistelliger Millionenbetrag. Über 20 Millionen Euro wird der städtische Anteil an der Nordumgehung betragen. Sieben- bis achtstellig dürfte für Erding auch der neue Fliegerhorst-Bahnhof werden. Im Moment erscheint das komplett unfinanzierbar, wenn der Stadtrat künftigen Generationen nicht einen Schuldenberg hinterlassen will, der den Stadtturm deutlich überragen wird.



Gibt es eine Lösung für dieses Dilemma, immerhin ist keines der Projekte ein überflüssiger Wunschtraum? Die Stadt könnte eine kommunale Entwicklungsgesellschaft wie den Zweckverband Geowärme gründen, die anfangs zwar immense Kredite aufnehmen muss, diese über Jahre hinweg über die Verwertung etwa des Militärgeländes aber tilgen und später (wie bei der Geothermie) satte Gewinne abwerfen könnte.



Der Stadtrat muss auch die Grundsatzdebatte führen, ob er Teile des Fliegerhorsts nicht doch an Investoren veräußert. Die kommunale Planungshoheit verbleibt ja bei der Stadt.



Oder, und das wäre die beste Lösung, es kommt gar nicht so schlimm. Ein öffentlicher Haushalt beinhaltet ja nur, was im nächsten Jahr ausgegeben und eingenommen werden soll. Die Leichenbittermiene ist das Pokerface eines jeden Kämmerers. Erst mal die Ausgaben möglichst hoch und die Einnahmen niedrig ansetzen, dann kommt es später garantiert besser. So läuft das in Erding seit Jahren. Und: Auch wenn allenthalben von einer Rezession die Rede ist, im Moment brummt die Wirtschaft trotz gestiegener Kosten deutlich lauter, als es jeder Wirtschaftsweise vorausgesagt hat. Der Arbeitsmarkt tut mit 1,9 Prozent Erwerbslosigkeit so, als würde es keine Krise geben. Dennoch ist es wohl unumstößlich: Künftig ist weniger Geld vorhanden. ham