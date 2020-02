Kommentar: Versöhnung mit den Bauern ist nötig

Kluft zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft wird immer größer

von Hans Moritz schließen

Die Wut der Bauern ist verständlich. In immer mehr Punkten werden sie an den Pranger gestellt. Es ist auch Aufgabe der Politik, Landwirte und Gesellschaft wieder zu versöhnen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.