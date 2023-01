Kommentar: Zauderrepublik Deutschland

Von: Hans Moritz

S-Bahn-Ringschluss und Hochwasserschutz sind Beispiele, dass Planungen in Deutschland viel zu lange dauert. Das provoziert Millionen-Mehrkosten. Besser ist deswegen noch kein Vorhaben geworden, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Zu Beginn eines neuen Jahres schaut man ja gerne voraus, was in den kommenden zwölf Monaten alles ansteht – im Erdinger Land so einiges. Zwei große Projekte dürften ins Genehmigungsverfahren gehen, bei einem Mammutvorhaben ist heuer der Planfeststellungsbeschluss zu erwarten.



Zum einen wollen sowohl die Stadt Erding als auch das Wasserwirtschaftsamt München ihren Hochwasserschutz für die Gräben sowie die Sempt endlich genehmigt bekommen haben. Hier dürften heuer die Planfeststellungsverfahren anlaufen. Zum anderen ist 2023 die Baugenehmigung für den Ringschluss-Abschnitt Erding–Schwaigerloh/Flughafen zu erwarten, inklusive Bahntunnel zwischen Fliegerhorst und Stadtpark.



Eher vorsichtig sollte man sein, was den Planfeststellungsbeschluss für die Erdinger Nordumfahrung betrifft. Könnte heuer was werden, muss aber nicht.



Keine Frage, mit den entsprechenden Genehmigungen kommen die Großprojekte einen wichtigen Schritt voran. Doch so richtig freuen kann man sich darüber nicht, zu lange werden sie bereits geplant und diskutiert. Willkommen in der Zauderrepublik Deutschland. Hierzulande haben sich Planung und öffentliche Beteiligung zu bürokratischen Monstern ausgewachsen.



Zur Erinnerung: Der Hochwasserschutz wurde nach der Jahrhundert-Flut 2013 angestoßen – das ist heuer zehn Jahre her. Die Gefahr bleibt. Der Lückenschluss beim Ringschluss, sofern er heuer genehmigt wird, kommt 31 Jahre nach der Inbetriebnahme des Flughafens. Und die Zahl der Jahre, seit denen die Nordumfahrung nur am Reißbrett hängt, ist mittlerweile auch zweistellig.



Selbst wenn die Genehmigungen vorliegen, kann es immer noch mehrere Jahre dauern, bis die Bagger anrücken. Denn dann erst eröffnet sich der Klageweg. Und bei allen drei Projekten gelten juristische Nachgefechte als sicher.



Was das in der Praxis bedeuten kann, lässt sich an der Flughafentangente ersehen: Als sie 2010 durchgängig befahrbar war, erwies sie sich bereits als unterdimensioniert – und muss nun ausgebaut werden, nachdem die Verkehrsader mit jedem Urteil enger geworden war.



Hinzu kommt, mit jedem vertanen Jahr werden Vorhaben teurer, in Millionenschritten. Dabei handelt es sich immer um Steuergelder der Bürger. Schon deshalb muss Deutschland bei der Infrastruktur endlich schneller werden.



Zu Recht wird die Forderung lauter, die Planungsprozesse zu verschlanken. Braucht es wirklich mehrere Auslegung- und Erörterungsrunden und danach noch ein Klagerecht?



Dass es anders geht, zeigt das erste Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven, das in einem guten halben Jahr geplant, genehmigt, gebaut und in Betrieb genommen wurde. Die Angst vor einer Mangellage hat Politik und Bürokratie Beine gemacht.

