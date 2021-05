Kommentar zum Hochwasserschutz: Das Vertrauen säuft ab

Stadt muss Gestaltungswillen zeigen

von Hans Moritz

Beim Hochwasserschutz für Erding hört man derzeit nur, was man NICHT will. Doch die Stadt muss endlich eine Richtung aufzeigen, auch wenn das unbequem ist, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Vor Hochwasser haben die Menschen Angst, die Erdinger Hochwasserpolitik macht vielen Sorge. So schnell die braunen Fluten die Stadt vor genau acht Jahren mit brachialer Gewalt getroffen hatten, so langsam kommt der Schutz der Stadt voran. Wasser kennt keinen Halt, die Politik verkantet sich wie ein Stamm im reißenden Fluss an einer Brücke.

Die Bürger erwarten von Fachbehörden und Politik Lösungen, in Erding hören sie seit Jahren nur, was NICHT geht, beziehungsweise was NICHT erwünscht ist. Hinzu kommen die 180-Grad-Kehrtwenden, die ein ums andere Mal hingelegt werden. Das Vertrauen säuft ab.

Relativ früh nach der Katastrophe 2013 stand fest: Ein großes Rückhaltebecken bei Niederwörth schützt Erding gut vor neuerlichem Hochwasser. Dann kurz vor der Kommunalwahl 2020 die Kehrtwende: Das Becken geht gar nicht, es müssen Mauern und Dämme entlang der Sempt gezogen werden.

Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß, mühsam wurde an einem Kompromiss gearbeitet. Der schwamm im Herbst vergangenen Jahres daher: ein mobiler Flutschutz mit nur kleine(re)n Mäuerchen. Monatelang schien es, als könnten so möglichst viele Interessen unter einen Hut gebracht werden.

Dann die Stadtratssitzung am Dienstag. Auf einmal steht für die Stadt fest: Ein mobiler Schutz ist völlig undenkbar, dessen Aufbau würde im Gefahrfall viel zu lange dauern, noch dazu in einer Zeit, in der die Feuerwehren ohnehin im Dauereinsatz sind. Kein Wort davon, als um einen Konsens gerungen wurde.

Die aktuelle Wasserstandsmeldung: Kein Rückhaltebecken, keine mobilen Fluttafeln und mittendrin das immer wieder gegebene Versprechen der Politik: Mauern? Nicht mit uns! Genau auf die läuft es jetzt aber zu. Ein paar Erdhaufen, ein bisschen Efeu – und schon sind die Betonplanken gar nicht mehr so schlimm. Fragt sich, wie lange es dauert, bis auch dieser Vorschlag wieder den Bach runtergeht. Wortbruch ist es jetzt schon.

Erding muss klar sein: Einen Hochwasserschutz, den man nicht sieht, der niemandem wehtut, gibt es nicht. Für den Stadtrat ist es ein unbeliebtes, weil unbequemes Thema. Deswegen drückt er sich um eine klare Festlegung. Doch das kostet Zeit – und jede Menge Vertrauen.

Ja, der Ausbau der Sempt ist Sache des Freistaats. Das entbindet die Kommunalpolitik aber nicht von der Verpflichtung, zu gestalten und die Richtung aufzuzeigen. Davon ist nichts zu erkennen. Dass Erding das kann, war beim S-Bahn-Ringschluss zu erleben. Aber der ist ja auch ein Prestigeobjekt. Für die nicht minder übergeordnete Aufgabe saßen die Erdinger Millionen ganz schön locker.

ham