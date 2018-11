Jetzt einigt Euch endlich!

Das juristische Tauziehen und so manche verwunderliche Erkenntnis kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Selten hat die an sich dröge Verwaltungsgerichtsbarkeit so hohe Wellen geschlagen wie beim Streit um die Erdinger Diskothek Weekend-Club. Es ist schon bemerkenswert, dass am Schießfeld 51 Jahre lang (!) Discobetrieb stattgefunden hat, offensichtlich ohne dass dafür je eine Genehmigung vorlag.

Deswegen konnte das Gericht nach den Lärmbeschwerden dreier Nachbarn nicht anders, als die Stadt zur Nutzungsuntersagung zu zwingen. Was nicht genehmigt ist, darf auch nicht stattfinden, erst recht nicht, wenn es Proteste gibt.

Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Justiz die zwischenzeitlich erfolgten Maßnahmen zum Lärmschutz sowie den eingereichten, aber noch nicht entschiedenen Bauantrag nahezu unberücksichtigt gelassen hat. Das ist der nächste Schritt.

Die Stadt lässt durchblicken, dass sie sich dem Fortbestand der Disco nicht in den Weg stellen wird. Der Antrag dürfte also gute Chancen haben. Aber wenn es ihr damit ernst ist, sollte der Bescheid schnell ergehen.

Dabei muss gewährleistet sein, dass die Nachbarn ihren Schlaf finden, und die tiefen Basstöne nicht bis an ihre Betten dringen. Vieles spricht dafür, dass das mittlerweile gewährleistet ist.

Was für Unbehagen sorgt, ist, dass die Kläger offensichtlich sehr lärmempfindlich sind und sich deswegen auch am Tennisclub, Herbstfest und Sinnflut-Festival stören. Es hat seinen Preis, wenn man mitten in der Stadt wohnt. Der verfahrene Fall zeigt: Nur wenn sich beide Seiten bewegen, ist eine Lösung möglich. Oder: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.