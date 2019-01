Flüchtlinge in Arbeit: Im Pulverdampf das Ziel verloren

Vielleicht kommt es nun doch nicht zum Prozess des Freistaats Bayern gegen den Grünen-Kreisrat Stephan Glaubitz. Dieser erbitterte Streit war es nicht wert, zumal die eigentliche Problematik dabei völlig unter den Tisch gefallen ist, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Na endlich, Landrat Martin Bayerstorfer und Grünen-Kreisrat Stephan Glaubitz nähern sich im leidigen Streit um Arbeitserlaubnisse für Flüchtlinge an. Beide sollten die Gelegenheit nutzen, einen überflüssigen und teuren Prozess zu vermeiden. Der hätte ohnehin keinen Sieger hervorgebracht. Das politische Klima ist seither vergiftet genug.

Beide Seiten haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Natürlich hätte Glaubitz Beweise vorbringen müssen, wenn er von Willkür und Pauschalurteilen im Erdinger Ausländeramt spricht. Das war schon harter Tobak. Aber er hat sich dafür auch mehrfach entschuldigt und sogar eine Unterlassungserklärung abgegeben. Da ist einem in der politischen Debatte einfach mal kräftig der Gaul durchgegangen.

Auf der anderen Seite war die Keule, die Bayerstorfer ausgepackt hat, ein paar Nummern zu groß. Dazu gehört etwa der fragwürdige Vorwurf, Glaubitz habe sich des Versuchs der Urkundenfälschung schuldig gemacht, weil er einen Vermerk ins Protokoll einer Kreistagssitzung setzen lassen wollte.

Warum Bayerstorfer im letzten Moment vor dem drohenden Prozess am 5. Februar ein – für Glaubitz leicht anzunehmendes – Friedensangebot unterbreitet, darüber lässt sich nur spekulieren. Vermutlich hat der Landrat unterschätzt, wie die Grünen landesweit aus diesem Fall politisches Kapital schlugen – mit Brief an den Ministerpräsidenten, einer Landtagsanfrage und zuletzt einem ihm nicht gerade schmeichelnden Beitrag im BR Fernsehen.

Zu kritisieren ist, dass das eigentliche Thema im Pulverdampf völlig untergegangen ist: Arbeitserlaubnisse für Flüchtlinge. Darum sollte gerungen werden. Die Grünen sehen in Arbeit für alle Migranten einen Beitrag zur Integration. Man kann es auch genau anders herum betrachten. Wer das Grundrecht auf Asyl ernst nimmt, muss die wieder heimschicken oder außen vor halten, die keine Fluchtgründe haben oder ihren Asylstatus nicht einmal dokumentieren können. Arbeitsmigration ist nämlich ein völlig anderes Thema.