Neues Gewerbe nur mit neuem Wohnraum

Der Bebauungsplan für den Technologie-Park in Erding-West ist auf dem Weg. Wenn sich die soziale Frage in Erding nicht verschärfen soll, darf künftig nur noch neues Gewerbe angesiedelt werden, wenn auch der erforderliche Wohnraum bereit gestellt wird. Das meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Hans Egger ist der Michel von Lönneberga des Erdinger Stadtrats. Er liefert immer wieder aufsehenerregende Debattenbeiträge. Sie sind zwar oft hemmungslos überzogen und aufgebauscht, haben aber einen wahren Kern. Dass Egger OB Max Gotz (CSU) via Leserbrief in Sachen Logistikhalle kräftig gegen das Schienbein getreten hat, war sicher der falsche Weg und wenig stilvoll. Politiker sollen sich in ihren Gremien streiten.

Aber in einem Punkt hat Egger recht: Die Gewerbeentwicklung in Erding darf nicht länger von der des Wohnraums abgekoppelt werden. Denn der völlig überhitzte Markt mit explodierenden Mieten hat sich zur sozialen Frage Nummer eins in der Stadt entwickelt. Wer neue Arbeitsplätze schaffen will, muss gleichzeitig die Frage beantworten, wo die neuen Arbeitskräfte wohnen sollen. Sonst wird jede Ansiedlung für Kritik, Ablehnung und Besorgnis in der Bevölkerung sorgen.

Das verlangen die Landkreis-Politiker schließlich auch vom expandierenden Flughafen. Der hat diese Problematik erkannt und steuert wirkungsvoll dagegen an. Im vorliegenden Fall geht Eggers Kritik freilich ins Leere: Den geplanten 1000 Arbeitsplätzen in Erding-West steht Wohnraum für über 800 Menschen gegenüber, der demnächst in Erding entsteht.

Dass sich die Stadträte mehrheitlich für den Technologiepark ausgesprochen haben, ist die richtige Entscheidung. Denn Erding-West wird unter anderem endlich die Büroflächen bereitstellen, an denen es zuletzt ebenso stark gemangelt hat wie an Wohnraum. Auf der Suche sind nicht zuletzt auch längst in der Region ansässige Firmen und Behörden. Der positive Effekt: Diese Menschen leben bereits hier.