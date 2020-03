Panne im Rathaus: Erdinger bekommt gleich vier OB-Stimmzettel

Ein Erdinger hat in seinen Briefwahlunterlagen nicht nur einen, sondern gleich vier Stimmzettel für die OB-Wahl bekommen. Schuld ist wohl eine Panne im Rathaus.

Erding – Für Peter Algass (Name geändert) ist es die erste Kommunalwahl in Erding. Er ist erst vor kurzem in die Herzogstadt gezogen. Dass er an der Kommunalwahl am 15. März teilnimmt, ist für ihn auch als Neubürger selbstverständlich. Um in Ruhe seine Kreuzchen setzen zu können, forderte er im Rathaus die Briefwahlunterlagen an.

„Das ist ja ein Grund, die gesamte Wahl anzufechten“

Doch was ihm am Samstag per Post zugestellt wurde, verschlug ihm die Sprache. Denn in dem Kuvert steckten nicht nur die beiden großen Stimmzettel für den Stadtrat (40 Kreuzchen), für den Kreistag (60) und für den Landrat, sondern auch gleich vier (!) für die Wahl zum Erdinger Oberbürgermeister.

Algass ist entsetzt über so viel Schlamperei – und informierte die Heimatzeitung. „Das ist ja ein Grund, die gesamte Wahl anzufechten“, meint er. Er selbst werde den ordnungsgemäßen Ablauf aber nicht gefährden, verspricht er. „Einen Stimmzettel werde ich ausfüllen, die anderen drei bewahre ich mir zur Sicherheit und als Beweis auf“, erklärt Algass.

Wahlbetrug wäre mit vier Stimmzetteln für einen Wähler ohnehin nicht möglich

Ein Wahlbetrug wäre mit den vier Stimmzetteln für einen Wähler ohnehin nicht möglich. Denn beim Öffnen der Briefwahlunterlagen würden die überzähligen Papiere auffallen – und aussortiert. Interessant wäre, wie die Wahlhelfer verfahren würden, wenn Algass auf den vier gelben Blättern jeweils andere Bewerber angekreuzt hätte – Max Gotz (CSU), Petra Bauernfeind (FW), Alexander Gutwill (SPD) und Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt). Fraglich wäre in diesem Fall, ob auch die anderen Stimmzettel Algass’ für ungültig hätten erklärt werden müssten.

Algass’ Ehefrau hat ebenfalls am Samstag ihre Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen – bei ihr war alles in Ordnung. Vermutlich hat ein Rathausmitarbeiter aus Versehen zu viele Stimmzettel eingetütet. Insgesamt wurden bislang rund 5000 Briefwahlunterlagen angefordert.

ham