Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 in Erding - Landrat Bayerstorfer muss in die Stichwahl

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt.

Viele Ämter werden im Landkreis Erding im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Erding finden Sie hier.

, die und der werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Erding finden Sie hier. Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).

21.52 Uhr, St. Wolfgang: Bürgermeister Ullrich Gaigl geht mit 86,9 Prozent der Stimmen in eine weitere Amtszeit. Gegenkandidaten hatte er keine.

21.50 Uhr, Kirchberg: Dieter Neumaier wird den amtierenden Bürgermeister Hans Grandinger ersetzen. Als einziger Kandidat holte er in Kirchberg 90,1 Prozent.

Landratswahl: Martin Bayerstorfer muss in die Stichwahl

21.40 Uhr, Landkreis: Das Endergebnis ist da. Amtsinhaber Martin Bayerstorfer kommt in der Landratswahl auf 48,9 Prozent. Damit muss er in die Stichwahl gegen Hans Schreiner (45,53%).

21.32 Uhr, Lengdorf: Wie berichtet, gibt es im Lengdorfer Rathaus einen Amtswechsel: Michèle Forstmaier stürzt CSU-Bürgermeisterin Gerlinde Sigl.

21.17 Uhr, Ottenhofen: Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) ging in Ottenhofen als einzige Kandidatin in die Wahl. Mit 84,1 Prozent der Stimmen wurde sie in ihrem Amt nun bestätigt.

21.15 Uhr, Finsing: Kressirer gegen Heilmair – In Finsing zwei Männer in der Stichwahl

21.13 Uhr, Taufkirchen: Auch an der Vils gibt es eine Stichwahl: zwischen dem CSU-Bürgermeisterkandidaten Stefan Haberl (43,5 %) und SDP-Kontrahent Manfred Slawny (28,5 %).

Dorfen: Heinz Grundner verteidigt das Amt des Bürgermeisters

21.05 Uhr, Dorfen: Heinz Grundner ist, wie schon berichtet, weiterhin Bürgermeister in Dorfen. Zum ausführlichen Bericht dazu geht es hier entlang.

21.02 Uhr, Landkreis: Das fehlende Stimmbezirk in der Landratswahl ist offenbar der Briefwahlbezirk St. Wolfgang. Es gibt wohl technische Probleme und das Ergebnis kann bisher nicht übermittelt werden.

21 Uhr, Fraunberg: Hans Wiesmaier ist seit 23 Jahren Bürgermeister. Nun werden sechs weitere folgen. Als einziger Kandidat gewinnt er die Wahl mit 92,7 Prozent.

20.54 Uhr, Neuching: Bürgermeister Hans Peis wird von seinem CSU-Kollegen Thomas Bartl abgelöst. Der 29-Jährige gewann klar gegen Markus Hermansdorfer (Gemeinsames Neuching).

Landratswahl: Martin Bayerstorfer muss in die Stichwahl

20.45 Uhr, Landkreis: Ein Wahllokal von insgesamt 217 fehlt zwar noch, aber das Ergebnis steht wohl fest: Es wird zwischen amtierendem Landrat Martin Bayerstorfer (CSU, 48,7%) und Hans Schreiner (FW/Grüne/SPD, 45,7%) eine Stichwahl geben. Schreiner gewann in Erding, Berglern, Bockhorn, Lengdorf, Walpertskirchen, Wörth und Ottenhofen, Bayerstorfer in allen anderen Gemeinden.

Stichwahl auch in Isen

20.38 Uhr, Isen: Die Isener müssen sich noch gedulden, der Nachfolger von Oliver Schmid wird erst nach der Stichwahl feststehen. In diese gehen CSU-Mann Michael Feuerer (31,5%) und Irmgard Hibler von den Freien Wählern (24,8%).

20.35 Uhr, Buch am Buchrain: In Buch gewinnt die CSU gegen die SPD. Amtierender Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) behauptete sich mit 62,1 Prozent gegen Martin Kern (37,4%).

20.30 Uhr, Wörth: Eindeutiges Ergebnis in Wörth: Amtierender Bürgermeister Thomas Genißl hat als einziger Kandidat 97,5 Prozent der Stimmen geholt und geht in eine zweite Amtszeit.

20.13 Uhr, Pastetten: Peter Deischl (FWE) ist mit 75,45 Prozent neuer Bürgermeister in Pastetten. Vize-Bürgermeister Matthias Zimmerer (CSU) hat 24,55 Prozent der Stimmen bekommen.

20.07 Uhr, Landkreis: Aufgrund von technischen Problemen haben wir aus einigen Gemeinden noch keine Ergebnisse bekommen. Sobald wir sie haben, lesen Sie sie hier.

20.05 Uhr, Oberding: Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl ist da: Einziger Kandidat und Amtsinhaber Bernhard Mücke gewinnt die Wahl mit 92,73 Prozent der Stimmen.

20 Uhr, Berglern: Anton Scherer (BBL) gewinnt die Bürgermeisterwahl klar mit 72,88 Prozent der Stimmen. Gegenkandidat und Amtsinhaber Simon Oberhofer kommt auf 27,12 Prozent.

19.40 Uhr, Bockhorn: Lorenz Angermaier ist mit 65,79 Prozent der Stimmen neuer Bürgermeister in Bockhorn. Sabine Huber kam auf 22,38 Prozent, Walter John auf 11,83.

Dorfen: Grundner verteidigt Posten

19.35 Uhr, Dorfen: Amtsinhaber Heinz Grundner (CSU) verteidigt seinen Posten mit 53,51 Prozent. Seine Mitbewerber, Simone Jell-Huber (SPD) und Sven Krage (ÜWG) bleiben bei 23,12 bzw. 23.37 Prozent.

Lengdorf: Forstmaier (FW) löst Sigl (CSU) ab

19.30 Uhr, Lengdorf: Michele Forstmaier (FW) gewinnt in Lengdorf gegen Amtsinhaberin Gerlinde Sigl (CSU) mit 95 Stimmen Vorsprung. Forstmaier kommt auf 52,87 Prozent der Stimmen, Sigl auf 47,13.

Stichwahl in Erding

19.25 Uhr, Erding: Stichwahl in Erding! Amtierender OB Max Gotz (CSU) holt sich „nur“ 48,91 Prozent. Damit muss er in die Stichwahl gegen Petra Bauernfeind (FW, 22,27%).

19.22 Uhr, Eitting: Reinhard Huber gewinnt die Bürgermeisterwahl mit 54,13 Prozent der Stimmen.

19.20 Uhr, Walpertskirchen: Es ist offiziell: Franz Hörmann (CSU) ist mit 62,86 Prozent der Stimmen neuer Bürgermeister.

19.17 Uhr, Finsing: Bürgermeister Max Kressirer (WGE, 38,51%) muss nach 12 Jahren in Amt in die Stichwahl. Die zweitmeisten Stimmen holte Dieter Heilmair (CSU, 25,03%)

19.14 Uhr, Wartenberg: Christian Pröbst (CSU) ist neuer Bürgermeister in Wartenberg. Mit 58,92 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen fünf Mitbewerber durch.

Manfred Ranft, amtierender Bürgermeister Wartenbergs, gratuliert dem Gewinner Christian Pröbst.

Moosinning: SPD holt sich das Rathaus zurück!

19.07 Uhr, Moosinning: Die SPD holt sich nach zwölf Jahren das Rathaus zurück! Georg Nagler gewinnt mit 56,7 Prozent gegen Manfred Lex (CSU, 43,3%).

19.06 Uhr, Langenpreising: In Langenpreising wird es eine Stichwahl geben, zwischen Josef Straßer (FWG, 46,3% der Stimmen) und Leo Melerowitz (CSU, 31,3%). Anton Wollschläger (Grüne) kam auf 21 Prozent, Hans Kaspera (SPD) auf nur 1,5.

19.02 Uhr, Walpertskirchen: Zwei von drei Stimmbezirken sind ausgezählt. Franz Hörmann (CSU) liegt mit 58,7 Prozent vor Christian Büchlmann (FW Einigkeit) mit 41,3 Prozent.

18.56 Uhr, Forstern: Fast wäre Rainer Streu (AWG) Bürgermeister geworden. Die Stimmen sind nun alle ausgezählt und Streu hat die 50-Prozent-Marke ganz knapp verpasst: Mit 49,3 Prozent muss er in die Stichwahl gegen Grüne-Kandidatin Maria Feckl (26,8%).

18.51 Uhr, Moosinning: Nach ausgezählten vier von acht Stimmbezirken liegt SPD-Mann Georg Nagler mit 57,8 Prozent der Stimmen deutlich vor Manfred Lex (CSU, 42,2%).

18.48 Uhr, Bockhorn: In Bockhorn sind 570 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl schon gezählt: Lorenz Angermaier (FWG Bockhorn, 61%) liegt vor Sabine Huber (CSU, 24,2%) und Walter John (Grünbacher Liste, 14,7%)

18.41 Uhr, Berglern: Anton Scherer (Berglerner Bürgerliste) liegt deutlich vorne im Rennen um das Bürgermeisteramt. Bisher bekam er 77 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat und Amtsinhaber Simon Oberhofer (Berglerner Neue Wählergemeinschaft) liegt bei aktuell 23 Prozent.

18.38 Uhr, Eitting: Reihard Huber (Ortsliste Reisen) hat in den Ortsteilen Reisen und Gaden klar gewonnen. Der Rest steht noch aus.

18.35 Uhr, Landkreis: Amtierender Landrat Martin Bayerstorfer zieht an Hans Schreiner vorbei. Bayerstorfer hat nach aktuellem Stand 48,6 Prozent der Stimmen, Schreiner 44,5.

18.30 Uhr, Wartenberg: Warten in Wartenberg. Nach ersten Auszählungen liegt CSU-Bürgermeisterkandidat Christian Pröbst (55%) deutlich vorne. Hinter ihm liegt Dominik Rutz (Grüne) mit 18,7 Prozent.





18.25 Uhr, Landkreis: Nach knapp über 1000 ausgezählten Stimmen bei der Landratswahl führt Hans Schreiner, gemeinsamer Kandidat der FW, Grüne und SPD mit 49,1 Prozent gegen Amtsinhaber Martin Bayerstorfer (CSU, 43,4%). Rainer Forster von der in Teilen rechtsradikalen AfD liegt bei 7,5 Prozent.

18.20 Uhr, Erding: Auch in der Kreisstadt gibt es schon die ersten Ergebnisse. Nach 880 gezählten Stimmen liegt der amtierende OB Max Gotz (CSU) mit 52,9 Prozent der Stimmen vor Petra Bauernfeind (FW, 19,8%), Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt, 18%) und Alexander Gutwill (SPD, 9,2%)

18.15 Uhr, Dorfen: Die ersten Ergebnisse kommen. In Dorfen sind bereits 750 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl gezählt. CSU-Mann Heinz Grundner liegt mit 45 Prozent vorne.

18 Uhr: Es ist 18 Uhr. Wählen geht nicht mehr, jetzt wird zur Auszählung der Stimmen übergegangen. Alle News und auch erste Ergebnisse können Sie hier in unserem Ticker verfolgen.

Sonntag, 15. März, 15.20 Uhr: Bis 18 Uhr können Sie noch zu Wahl gehen. Warum es trotz Corona-Pandemie richtig ist, die Kommunalwahlen stattfinden zu lassen? Lesen Sie dazu den Kommentar von Redaktionsleiter Hans Moritz.

Dienstag, 10. März, 12 Uhr: In der Großen Kreisstadt Erding und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 in Erding werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Zum Landkreis Erding gehören die Große Kreisstadt Erding und die Stadt Dorfen, die Märkte Isen und Wartenberg sowie die Gemeinden Berglern, Bockhorn, Buch am Buchrain, Eitting, Finsing, Forstern, Fraunberg, Hohenpolding, Inning am Holz, Kirchberg, Langenpreising, Lengdorf, Moosinning, Neuching, Oberding, Ottenhofen, Pastetten, St. Wolfgang, Steinkirchen, Taufkirchen an der Vils, Walpertskirchen und Wörth.

Wichtige Themen bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding

Die wichtigsten Themen im Landkreis Erding sind bezahlbarem Wohnraum, Mobilität und Verkehr (Straßen- und ÖPNV-Ausbau) sowie Nachhaltigkeit. Fast alle Parteien und Wählergruppierungen gehen in ihren Programmen auf diese Themen ein. Alle Nachrichten rund um die Kommunalwahl finden Sie auf unserer Themenseite.

Landratswahl in Erding - Landkreis hat drei Bewerber

Der bisherige Amtsinhaber Martin Bayerstorfer (CSU) peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding eine weitere Amtszeit an. Auf dem Wahlzettel stehen außerdem zwei weitere Landratskandidaten: Hans Schreiner (gemeinsamer Kandidat der FW, SPD und Grüne) sowie Rainer Forster (AfD).

Bürgermeisterwahl in Erding - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in Erding haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Erding die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl in Erding - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Erding - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 60 Sitze

Der Erdinger Kreistag besteht aus dem Landrat sowie 60 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Erding alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.