Wahlprogramm der ÖDP: Radwege und Nahverkehr im Fokus

Riedersheim –Die Erdinger ÖDP hat beim Wirt in Riedersheim ihr Kommunalwahlprogramm beschlossen. Mehr Arten- und Klimaschutz durch Regionalität, so lautet nach einer Pressemitteilung der Partei die Kernbotschaft. Wie berichtet, hat die ÖDP Ende Oktober eine 55-köpfige Liste für die Kreistagswahl aufgestellt.

Mehr Artenschutz solle mit einer konsequenten Umsetzung des von der ÖDP vorangebrachten Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ erreicht werden. „Geforderte Maßnahmen sind die Anlage von nicht bewirtschafteten Uferrandstreifen entlang von Gewässern und deren Renaturierung“, heißt es in der Pressemitteilung. Beim Hochwasserschutz setzt man auf dezentrale Rückhaltebecken, Flutmulden und Retentionsflächen. „Die Verwendung von mehr regional erzeugten Lebensmitteln in Krankenhäusern und Schulen soll Verkehr reduzieren und Landwirtschaft stärken.“

Bessere Radwege mit durchgehenden Routen

Eine weitere Reduzierung des Verkehrs will die ÖDP durch ein Mobilitätskonzept erreichen. Dazu, so Kreisvorsitzender Stephan Treffler, fordert sie bessere Radwege mit durchgehenden Radrouten in den Städten, höhere Taktfrequenzen für Busse und Bahnen, Carsharingmodelle und mindestens ein günstiges Flatrate-Angebot für den gesamten ÖPNV. „Weniger riesige Gewerbegebiete an den Ortsrändern, keine Logistikhallen, keine weiteren großen Straßenbauprojekte, keine dritte Startbahn am Flughafen etcetera“, heißt es in der Mitteilung.

Für die A 94 fordert die ÖDP besseren Lärmschutz und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Für den Landkreis plant die Partei Strategien zur Müllvermeidung wie die Einführung eines Mehrweg-Kaffeebechers.

Markus Schwarzkugler

