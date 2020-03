Stichwahl im Landkreis Erding: Alle Ergebnisse, News und Reaktionen vom Wahltag im Live-Ticker

Am 29. März ist Stichwahl in mehreren Kommunen und für den Landrat. Ab 18 Uhr wird ausgezählt. Alle Ergebnisse, News und Reaktionen lesen Sie hier live im Ticker.

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding: In der Stichwahl am Sonntag (29. März) bestimmen die Wähler final mehrere Bürgermeister und den Landrat.

am bestimmen die Wähler final mehrere Bürgermeister und den Landrat. Hier lesen Sie alle Ergebnisse, News und Reaktionen in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können.

und in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können. Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl in Bayern finden Sie in unserer interaktiven Ergebnis-Karte.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

Sonntag, 15.25 Uhr, Erding: Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Im Landkreis Erding müssen die Bürgermeisterkandidaten in sechs Gemeinden in die Stichwahl. Auch der Landrat wird heute entschieden.

Donnerstag, 15 Uhr, Erding: Herzlich willkommen in unserem Stichwahl-Ticker. Hier tickern wir live alle Stichwahl-Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 aus dem Landkreis Erding am Wahlsonntag (29. März) und alle News und Geschichten rund um die wichtigste Wahl in der Region.

Kommunalwahl 2020: Stichwahlen im Landkreis Erding – Landratswahl und Bürgermeisterwahlen

Landratswahl: Amtsinhaber Martin Bayerstorfer (CSU) und Herausforderer Hans Schreiner (FW/SPD/Grüne) treten gegeneinander an. Einen Favoriten gibt es nicht, beide Kandidaten landeten am 15. März knapp unter der erforderlichen 50-Prozent-Marke – Bayerstorfer hatte aber mit 48,9 Prozent der abgegeben Stimmen die Nase vorn, Schreiner kam auf 45,5 Prozent.

Stadt Erding: Max Gotz (CSU, OB seit 2008) vs. Petra Bauernfeind (FW)

Markt Isen: Michael Feuerer (CSU) vs. Irmgard Hibler (FW)

Gemeinde Taufkirchen: Stefan Haberl (CSU) vs. Manfred Slawny (SPD)

Gemeinde Forstern: Rainer Streu (Alte Wählergemeinschaft) vs. Maria Feckl (Grüne)

Gemeinde Finsing: Max Kressirer (Wählergruppe Eicherloh-Finsingermoos) vs. Dieter Heilmair (CSU)

Gemeinde Langenpreising: Josef Strasser (FW) vs. Leo Melerowitz (CSU)

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding – diese Ergebnisse stehen fest

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Stichwahl und Infos

In der Stichwahl zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang der bayerischen Kommunalwahl entscheiden die Wähler final zwischen zwei Kandidaten. Sie ist dann nötig, wenn ein Kandidat (Bürgermeister oder Landrat) nicht mehr als die Hälfte der Stimmen für sich entscheiden konnte. Alle Infos zur Stichwahl in Bayern gibt‘s hier.

