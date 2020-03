Kommunalwahl 2020 in Erding: Die Ergebnisse aus dem Landkreis

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding: Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag im Überblick.

Am 15. März 2020 ist Kommunalwahl in Bayern .

. Neu bestimmt werden auch im Landkreis Erding Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag.

Hier erhalten Sie nach jeder Auszählung die Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Erding. Landesweite Resultate gibt es im Ergebnis-Artikel für Bayern.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Erding - Im Landkreis Erding werden am 15. März 2020 die politischen Vertreter neu bestimmt. An diesem Wahlsonntag finden im Rahmen der Kommunalwahl in Bayern 2020 mehrere Wahlen statt: die zum Landrat, zum Kreisrat, zum Gemeinderat/Stadtrat und die Wahlen zum Bürgermeister. Falls es zu Stichwahlen kommt, finden sie am 29. März 2020 statt.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Alle Ergebnisse aus Erding

Welche Kommunalwahl-Ergebnisse für den Landkreis Erding bereits ausgezählt sind, darüber informieren wir Sie am Wahlabend vom 15. März an dieser Stelle.

Ergebnis der OB-Wahl in Erding

Der Landkreis Erding wählt am 15. März 2020 auch seine Bürgermeister. Da Bürgermeisterwahlen Personenwahlen sind und pro Stimmzettel nur ein Kreuz erlaubt ist, dürfte die Auszählung der Stimmen der Bürgermeisterwahlen im Landkreis Erding schon am Wahlabend beendet sein.

Das Ergebnis erfahren Sie dann hier auf merkur.de*. Bis dahin verpassen Sie keine Neuigkeit aus dem Landkreis Erding und ganz Bayern auf der jeweiligen Themenseite (Link klicken).

Ergebnis der Landratswahl in Erding

Im Landkreis Erding ist für die CSU der 54-jährige Martin Bayerstorfer der amtierende Landrat. Er ist bereits seit 2002 im Amt des Landrats. Als Gegenkandidat tritt der 62-jährige Hans Schreiner von den Freien Wählern an, der auch von SPD und Grünen unterstützt wird. Für die AfD bewirbt sich Rainer Forster (44) der letztes Jahr aus der ÖDP ausgetreten war.

Ergebnis der Kreistagswahl in Erding

Der Kreistag Erding besteht seit der Kommunalwahl 2014 aus 60 Mitgliedern. Die größten Fraktionen sind aktuell CSU und Freie Wähler mit 28 beziehungsweise 12 Sitzen, gefolgt von der SPD mit acht Sitzen. Der Kreistag ist laut Gesetz dafür verantwortlich, über die „wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung“ zu entscheiden und er „überwacht die gesamte Kreisverwaltung“.

Die Auszählung der Wahlergebnisse kann viel Zeit beanspruchen. Die Stimmzettel sind ähnlich komplex wie bei der Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl.

Kommunalwahl Erding 2020: Wann ist das Ergebnis da?

Kommunalwahl-Stimmen werden in einer bestimmten Reihenfolge ausgezählt, und benötigen jeweils unterschiedlich viel Aufwand. Noch am Wahlabend sollten die Ergebnisse der Landratswahl feststehen - die Stimmzettel werden zu Anfang ausgezählt. Die Stimmzettel der komplizierteren Listen für Gemeinderäte und Kreistag machen den Wahlhelfern mehr Mühe. Hier sind die Ergebnisse später da. Erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen, stellen sich die zwei Bewerber mit den meisten Wählerstimmen zwei Wochen später einer Stichwahl.

Ergebnis der Gemeinderatswahl und Stadtratswahl 2020 in Erding

Bei der Wahl zum Gemeinderat beziehungsweise zum Stadtrat können die Wahlberechtigen mit zahlreichen Stimmen (so viele, wie jeweils in dem Gremium zu vergeben sind) aktiv ihre Favoriten und bevorzugten Parteien und Wählergemeinschaften unterstützen - durch kumulieren und panaschieren.

Die Auszählung der Stimmen dauert dementsprechend deutlicher länger aus bei Personenwahlen und erst in den Tagen nach dem Wahlsonntag werden konkrete Ergebnisse vorliegen, die Sie unter anderem an dieser Stelle erfahren können.

