Martina Eisenreich aus Maierklopfen: Komponistin mit eigener Linie

Die international erfolgreiche Martina Eisenreich spricht über ihre Rolle als Frau in einer Männerwelt, Eitelkeiten und ihre große Liebe.

Maierklopfen – Wie eine Märchenfigur aus 1001 Nacht wirkt Martina Eisenreich, wenn sie mit ihrem Quartett auf der Bühne steht. Lange rote Locken umrahmen ihr helles Gesicht, die Pailletten auf der Stola über ihrem langen schwarzen Kleid funkeln im Rampenlicht. Mit geschlossenen Augen ist sie völlig im Spiel versunken. So kennt das Publikum die Ausnahmegeigerin aus Maierklopfen. Selbstbewusst und präsent steht sie auf der Bühne – als Geigerin im Pferdestall des Walpertskirchener Knirschvogelhauses genauso wie als Dirigentin ihrer Filmmusiken in den Warner Brother Studios in Los Angeles. Doch ihr Weg war nicht geradlinig, es gab Schattenseiten, Hürden und Kehrtwendungen im Leben der international erfolgreichen Musikerin.

Am 14. März 1981 wird Martina Eisenreich in Erding als Tochter eines Bauunternehmers und einer Buchhalterin geboren. Vier Jahre später folgt Schwester Josefa. Da kann die kleine Martina bereits Lesen und Schreiben. Als Kind liebt sie es, mit ihren Eltern den Musikantenstadl im Fernsehen anzuschauen. In ihrer Familie spielt keiner ein Instrument, doch der Vater schenkt ihr, als sie drei Jahre alt ist, ein Akkordeon. Als kleines Kind beherrscht sie schnell das bayerische Trinklieder-Repertoire, begeistert damit bei Feiern im elterlichen Betrieb – und entwickelt gleichzeitig ein außergewöhnliches Hobby: „Ich habe Instrumente gesammelt. Bis auf einen Flügel und eine Harfe habe ich alles bekommen, was es im westlichen Kulturkreis gab“, erzählt die 41-Jährige schmunzelnd.

Die Beziehung zu ihrer Schwester, heute eine anerkannte Pferde-Tierärztin, beschreibt Eisenreich als „typisch, wir haben uns geliebt und geärgert“.

Im Schulorchester habe ich wohl immer gegen den Strich gespielt, meine individuelle Begabung zählte da nicht

Die Geige wird in der Grundschulzeit „eines von vielen Instrumenten“. Die zweite Klasse überspringt sie. Ihre Musiklehrer sind allerdings enttäuscht: „Sie ist außergewöhnlich talentiert, aber sie übt ja nicht“. Im Anne-Frank-Gymnasium habe sie musikalisch „keinen Blumentopf gewonnen. Im Schulorchester habe ich wohl immer gegen den Strich gespielt, meine individuelle Begabung zählte da nicht.“ Dennoch lebt die Jugendliche für die Musik. Ihre Eltern hören von den Lehrern oft den Satz: „Sie spielt so viele Instrumente, aber keines davon gescheit.“ Eisenreich freut sich, wenn sie heute Eltern, deren Kinder einen ungewöhnlichen Weg einschlagen wollen, Zuversicht geben kann.

Ein Leben zwischen zwei Welten

In der neunten Klasse wechselt sie in den musischen Zweig ans Camerloher Gymnasium in Freising. Sie improvisiert fließend, transponiert mühelos Lieder in andere Tonarten und Stilistiken. Das veranlasst Peter Gampl, ihren Erdinger Lehrer in Tonsatz- und Harmonielehre, seine Schülerin dem Münchner Kompositionsprofessor Dieter Acker vorzustellen. Von da an nimmt der gestrenge Meister die 13-Jährige unter seine Fittiche. Für das Mädchen vom Land beginnt ein spannendes Leben. „Ich habe sehr gestaunt, es wurde mit so vielen Fremdwörtern über Kunst gesprochen.“ Deshalb hat sie stets ein Lexikon bei sich.

Im Alter von 15 Jahren wird sie die jüngste Studentin im Hauptfach Klassische Komposition. Jeden Nachmittag pendelt sie in die Landeshauptstadt, besucht Veranstaltungen, taucht ins kulturelle Nachtleben ein und führt als Teenager ein ungewöhnlich selbstbestimmtes Leben zwischen zwei Welten. In beiden nimmt sie eine Randposition ein. „In der Kompositionsklasse war ich die einzige Frau, mit Abstand auch die Jüngste und daheim war ich die exotische Künstlerin.“ Freundschaften zu Gleichaltrigen hat sie nur wenige – bis sie mit 15 ihre erste große Liebe trifft: den ein Jahr älteren Bernd. „Wir waren unzertrennlich“, erinnert sich Eisenreich.

Seine Eltern sagen ihr beim ersten Treffen ins Gesicht, dass sie sich für ihren Sohn ein angepasstes und überdies auch schlankeres Mädchen vorgestellt hätten. Das sitzt. Doch das junge Paar lässt sich nicht beirren. Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen verloben sie sich, und legen auch gleich ihr Hochzeitsdatum fest, genau zehn Jahre nach dem Verlobungstag.

Ausgrenzung und Ablehnung

Als 18-Jähriger zieht Bernd zu seiner Freundin in deren Elternhaus nach Salmannskirchen. „Ich hatte immer die volle Unterstützung meiner Eltern. Beide haben nie von mir verlangt, einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Diese Freiheit begreife ich erst heute so richtig, und ich habe das gleichzeitig als großes Vertrauen wahrgenommen. Als Komponistin befinde ich mich in einer Sparte, die noch immer von Männern dominiert ist. Dass ich als Mädchen auf die Idee kommen konnte, Komponistin zu werden, und nicht eine Sekunde daran gezweifelt habe, dass das etwas werden könnte, muss ich meinen Eltern heute hoch anrechnen.“

Die Eltern ihres Freundes arrangieren sich schließlich mit der Schwiegertochter in spe. „Akzeptiert haben sie mich aber nie.“ Was sie bis heute verblüfft: „Diese schonungslose Ablehnung bezüglich meines Aussehens und meines Lebensstils.“ Ein Thema, das sie ihr ganzes Leben verfolgt. „Ich war schon in der Grundschule die kleine dicke Rothaarige und etwas sonderbar für meine Umgebung obendrein“.

Aber auch die Bühne ist ein Schauplatz der Eitelkeiten. „Wenn man ein gewisses musikalisches Niveau erreicht hat, sind die Unterschiede im Können minimal. Die Klassik unterscheidet sich dann nicht mehr so sehr von der Welt der Rockstars, Äußerlichkeiten werden dann sehr wichtig.“

2003 gründet sie mit Harfenistin Evelyn Huber und Schlagzeuger Wolfgang Lohmeier das Trio Lauschgold, später ihr Quartett, mit dem sie große Erfolge feiert. Gleichzeitig entwickelt sie nach und nach ihre Bühnenerscheinung. Lange schwarze Kleider, wilde rote Mähne und nackte Füße werden zu ihren Markenzeichen. Dieses ikonenhafte Auftreten sei auch die Essenz eines langen Leidensweges: Ausgrenzung in der Klasse, Ernährungsberatung in der Grundschule, Diäten im Teenageralter. Auch hier habe sie nie in die Konfektion gepasst, „es gab für mich keine, zumindest keine altersgemäße Kleidung. Ich habe irgendwann angefangen, diese Dinge für mich spezifisch zu optimieren, sammelte Schnitte für das perfekte Kleid, experimentierte mit Farben, pflegte meine wilde Mähne. Rund 40 Varianten ihrer eigenen Kleidermodelle hat Eisenreich, sowohl für die Bühne als auch für den Alltag. Und sie hadert nicht mehr: „Mittlerweile habe ich meine Identität gefunden.“

Doch es brauchte Zeit. Während des Studiums changiert ihre Musik zwischen klassisch elitärem Anspruch und ihrem Wunsch, die Menschen ganz unmittelbar zu inspirieren. Dabei stößt sie oft an die gegenseitigen Toleranzgrenzen. Bis es zu einem Schlüsselerlebnis kommt: in einem Konzert hört sie Musik von Krzysztof Penderecki – die Hälfte des Publikums verlässt den Saal in der Pause. Für Eisenreich, die dessen zeitgenössische Kompositionen verehrt, ein Rätsel. Tags darauf ist sie mit Gleichaltrigen im Kino, „Matrix“ ist gerade angelaufen. Alle lieben die Musik, dabei hat der Soundtrack zum Film eine ähnlich avantgardistische Anmutung. Da wird der jungen Komponistin klar: „Die Menschen brauchen einen persönlichen Bezug, eine Geschichte zur Musik.“

Mach das nicht, sonst wirst du eine Provinzprinzessin.

Heimlich macht die 19-Jährige die Aufnahmeprüfung für die Filmmusik-Klasse, ebenfalls an der Musikhochschule. Auf etwa 1000 Bewerber aus der ganzen Welt entfällt ein Platz. Erneut setzt sie sich durch, sie bekommt den Studienplatz, auch hier als einzige Frau, eine Tür zur internationalen Filmmusik-Karriere ist geöffnet. Der Fokus in dem Elitestudiengang ist streng vorgegeben, dennoch besteht sie auf ihre Auftritte mit ihren Ensembles, die damals noch weitgehend im Kleinkunstbereich stattfinden. Ihr Professor Enjott Schneider warnt sie: „Mach das nicht, sonst wirst du eine Provinzprinzessin.“ Doch ihr ist der Kontakt zum Publikum wichtig, sie hält daran fest – bis heute. „Meine Live-Auftritte beleben meine Kompositionen und umgekehrt. Das ist es, was mich als Künstlerin ausmacht.“

Nach dem Musikstudium in München schließt sie ein Aufbaustudium an der Filmakademie Baden-Württemberg an. Dort lernt sie viele der Filmemacher kennen, mit denen sie später zusammenarbeiten wird.

2007 wird zum magischen Jahr

Auch nach zehn Jahren erfährt sie stets die volle Unterstützung ihrer Jugendliebe Bernd. Das Hochzeitsdatum naht. Schloss Amerang nebst Hochzeitsband ist gebucht, die Einladungen sind verschickt. Womit die 26-Jährige nicht rechnet: Das Jahr 2007 wird zu ihrem „magischen Jahr“. „Lauschgold ging damals durch die Decke, wir haben zum 80. Geburtstag für Dieter Hildebrandt gespielt, Lesungen mit Senta Berger vor zehntausend Leuten gemacht, sind durch Europa gereist.“ Der Schlagzeuger Wolfgang Lohmeier und die Geigerin kennen sich bereits seit vier Jahren, doch 2007 entdecken sie tiefere Gefühle füreinander. Vier Wochen vor der Hochzeit löst die junge Frau ihre Verlobung mit Bernd. „Das war schon heftig damals“, gesteht sie. „Es war ein Schock für uns beide.“ Doch die Wogen glätten sich wieder, aus der Jugendliebe wird Freundschaft.

Martina Eisenreich und Wolfgang Lohmeier ziehen in ihr gemütliches Holzhaus in Maierklopfen, bauen es als Tonstudio um. Bis unters Dach stapeln sich nun die Instrumente. Zu ihrer stattlichen Sammlung gesellt sich ein unvergleichliches Sortiment an Perkussionsinstrumenten und selbst entwickelten Klangspielereien. Hier gehen fortan bekannte Musiker, Schauspieler und Filmschaffende ein und aus, Musik von Tatort bis zur Streaming-Serie entsteht, aber auch ihre gemeinsamen Alben und Bühnenprojekte entwickeln die beiden weiter.

Die Geigerin heiratet ihren Lieblingsschlagzeuger

2009 heiraten die Geigerin und ihr „Lieblingsschlagzeuger“. Ihr Glück bekommt 2011 noch einmal einen gewaltigen Riss: Ihre Mutter stirbt völlig unerwartet. Sie hinterlässt eine große Lücke im Leben der Musikerin. Und für ihre Filmmusik sammelt die junge Komponistin zwar Auszeichnungen, dennoch gestaltet es sich zunächst schwieriger als gedacht, sich als Frau in einem Fach zu etablieren, das durch einen männlich konnotierten Geniebegriff geprägt ist. „Anfangs wurde ich oft von Kreativen vorgeschlagen, und fast genauso oft von den Entscheidungsträgern wieder abgelehnt. Doch sie bleibt dran an ihrem Traum.

Und das Glück kehrt zurück. Im Abstand von jeweils drei Jahren kommen die gemeinsamen Söhne Ferdinand, Leo und Emil auf die Welt. Als die Kompositionsaufträge größer werden, springt ihr Mann bedingungslos in allen familiären Belangen ein. „Anfangs konnte ich bei großen Projektanfragen nicht erwähnen, dass ich kleine Kinder habe. Inzwischen tue ich alles, um Frauen und Familien zu ermutigen: Die Kinder gehören dazu. Lasst uns gelassen damit umgehen.“

Noch immer tourt das Paar gemeinsam, inzwischen sind es 1500 Konzerte mit eigenen Formationen und Kompositionen. „Wie sehr muss man sich lieben, wenn man nach all dem noch immer die privaten und musikalischen Visionen miteinander teilt?“, meinte auch Christian Ude bei seiner Laudatio anlässlich des Oberbayerischen Kulturpreises (siehe Kasten links).

Eisenreich habe jetzt endlich das Gefühl, bei sich angekommen zu sein. Das merke auch das Publikum: „Viele Menschen wollen etwas Echtes, Authentisches erleben, wo sie sich selbst wieder finden können.“ Und da schließt sich für die Musikerin vom Land, die es mit ihrer Karriere bis über den Großen Teich geschafft hat, der Kreis: „Ich habe schon als Kind gespürt, dass es für mich keinen Sinn macht, ein Stück von Mozart immer wieder nachzuspielen. Ich wollte etwas eigenes schaffen.“ Rückblickend stellt sie fest: Alles, was sie ist, sei aus der Überwindung von Grenzen entstanden, zwischen Welten, die augenscheinlich nicht zueinander gepasst haben.

„In Erding geboren, in der Welt zuhause“, betitelte Christian Ude, ehemaliger OB von München, Martina Eisenreich in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Oberbayerischen Kulturpreises 2022 an die Musikerin und zählte etliche Superlative auf: „Jüngste Konzertreisende, früheste Auftritte mit eigenen Kompositionen, jüngste Studentin im Hauptfach Klassische Komposition an der Münchner Musikhochschule, erste Frau, die den Deutschen Filmmusikpreis erhält (im Bild), aber auch die erste Frau, die den Preis für Beste Musik beim Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen bekommt.“ Eisenreich erhielt zudem den Kulturpreis des Landkreises Erding. and