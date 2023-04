Tiefsinniger Kampfgeist: Konstantin Wecker in Erding

Von Gerda Gebel schließen

Langjährige Fans feiern Konstantin Wecker in der Erdinger Stadthalle. Der 75-jährige Musiker und seine zwei Kollegen geben bei einem dreistündigen Konzert alles.

Erding – Seit über 50 Jahren steht Konstantin Wecker als Liedermacher und Sänger auf der Bühne. Dass er sich in dieser Zeit eine treue Fangemeinde geschaffen hat, die ihn am liebsten live erleben will, wurde bei seinem Konzert ist der Erdinger Stadthalle deutlich. Die Zuhörer kamen zahlreich, um den mittlerweile 75 Jahre alten Künstler zu erleben.

„Lasst uns zusammenstehen und die Welt poetisieren“, forderte der Sänger, der auch als Komponist und Autor erfolgreich ist, sein Publikum auf. Bei seinem Besuch in Erding riss Wecker seine langjährigen Fans vom ersten Lied seines Trio-Programms an mit. Die passende Instrumentalbegleitung der poetischen Songs steuerten Jo Barnikel am Klavier und die Cellistin Fany Kammerlander bei, die schon lange Jahre zusammen mit Wecker auf der Bühne stehen.

Wer Wecker aus seinen wilden Jahren kennt, ist nicht überrascht zu hören, dass er eigentlich erst mit 50 Jahren erwachsen geworden sei, als sein erstes Kind zur Welt kam. Seine enge Bindung zum eigenen Vater wird spürbar, als er mit dem Lied „Papa, es schneit“ von ihm Abschied nimmt, sehr berührend auch für die atemlos lauschenden Zuhörer.

Wie auch sein Publikum, das sich hauptsächlich aus der Altersgruppe 60 plus rekrutiert, sinniert auch Wecker im fortgeschrittenen Alter über sein Leben nach, in dem er viel Erfolg und auch viel Glück gehabt habe. Unterhaltsam ist der Wechsel zwischen Liedern und Balladen, dazu Gedichte und kurze Abschnitte aus seinen Büchern, die von Klavier und Cello wunderbar verbunden werden.

Nicht verloren hat der Liedermacher seinen früheren Kampfgeist, und so warnt der bekennende Pazifist eindringlich vor Krieg und Hass und ruft auf zum Widerstand gegen den Mainstream. Viele im Publikum haben schon etliche Konzerte ihres Stars besucht, und sind auch heute wieder begeistert.

„Früher war er unglaublich wild auf der Bühne, jetzt ist er angenehm ruhiger und tiefsinnig“, meint Ulrike aus Erding. „Vielleicht haben ihn die aktuellen Kriegsereignisse auch wieder politischer gemacht?“, spekuliert eine andere Besucherin aus Freising.

Obwohl Wecker noch nicht altersmüde ist, nagt auch an ihm der Zahn der Zeit, wie er zugibt. „Doch noch immer will so vieles an Poesie aus mir heraus“, konstatiert er.

An diesem Abend reißt er seine Zuhörer im Saal mit, die das Trio nicht ohne eine ausgiebige Zugabe gehen lassen. „Gracias a la Vida“ (übersetzt: „Ich danke dir, Leben“) singen Wecker, Barnickel und Kammerlander zum Schluss mit viel Temperament. Dankbar sind auch die Besucher für das beinahe dreistündige Konzert, bei dem die Künstler alles gegeben haben.