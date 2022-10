Konzert gegen den Krieg

Von: Hans Moritz

Messe in Zeiten des Krieges: Das Eröffnungskonzert der 56. Orgelwoche in der Erdinger Stadtpfarrkirche St. Johannes unter der Gesamtleitung von Georg Rothenaicher war nicht zuletzt ein aufrüttelnder Friedensappell. © Vroni Vogel

Ein berührendes Geschenk in angespannten Zeiten: Rund drei Jahre konnte man den Großen Chor der Erdinger Stadtpfarrkirche St. Johannes aufgrund der Pandemie nicht mehr im Konzert erleben. Jetzt war es endlich wieder soweit.

Erding - Im Eröffnungskonzert der 56. internationalen Orgelwoche kam am Samstagabend mit dem Chor, den versierten Gesangssolistinnen und -solisten Katharina Peschl (Sopran), Astrid Hofer (Alt), Wolfgang Antesberger (Tenor) und Timo Janzen (Bass) sowie dem Sinfonieorchester der Stadtpfarrkirche unter der Gesamtleitung von Georg Rothenaicher die „Missa in tempore belli“, also die Messe in Zeiten des Krieges, von Joseph Haydn zur Aufführung.



Der Komponist wählte den lateinischen Titel angesichts der Bedrohung Wiens durch Napoleon Bonaparte. Haydns Werk ist aber auch als Paukenmesse bekannt. Das dramatische Agnus Dei, mit dem die Messe endet, führte zu dieser zweiten Namensgebung. Während der Chor bei diesem aufrüttelnden Finale zunächst in stiller Innigkeit das Gebet an das Lamm Gottes anstimmte, setzten wie von fern grollende Pauken ein, die diese Ruhe unterbrachen. Plötzlich war Gefahr im Raum.



Aggressive Trompetenklänge, martialische Musik der Bläser und Pauken wurden gegen das drängende „Donna nobis pacem“ des Chores gesetzt, weltliche Kriegsnot gegen geistlichen Frieden. Kriegerische Barbarei rang mit dem musikalischen Friedensappell – ein packendes Konzept, das später Ludwig van Beethoven in seiner Missa Solemnis aufgriff und unnachahmlich gestaltete.



Vielleicht wirkte der Schluss von Haydns Paukenmesse so besonders aufrüttelnd, weil die aktuelle politische Lage assoziativ mitspielte. Vor diesem elektrisierenden Finale hörte man lebhafte, schwungvolle, tiefgründige und lyrische Passagen, beispielsweise einen entrückten Dialog zwischen Cello und Bass-Stimme. Das alles war wunderbar zusammen musiziert und gesungen.



Der Vorsitzende des Pfarrcäcilienvereins Mathias Marschall sprach in seiner Begrüßung von einem Abend mit „herausragender Bedeutung“ und hatte nicht zu viel versprochen. Über Haydns Messe in Zeiten des Krieges brach sich eine zentrale Friedensbotschaft Bahn.



Seine Paukenmesse war nicht das einzige Musikereignis im Konzert in der Kirche. Empfangen wurden die Zuhörer mit Haydns Konzert für Trompete und Orchester in Es-Dur. Hier brillierte Mario Martos Nieto, Solotrompeter beim Münchner Rundfunkorchester, der sein Instrument in verschiedensten Klangfarben funkeln ließ. Das Publikum reagierte mit begeistertem Schlussapplaus auf alle Darbietungen.



Die weiteren Konzerte der Orgelwoche: Am morgigen Dienstag spielt Georg Rothenaicher auf der Rieger-Orgel Werke deutscher Komponisten. Am Donnerstag, 13. Oktober, gastiert Margareta Hürholz aus Köln in Erding und präsentiert Werke von Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaen. Am Samstag, 15. Oktober, ist Organist Christoph Mantoux zu hören, der sich unter anderem dem Komponisten Charles-Marie Widor widmet. Alle Konzerte der Orgelwoche in St. Johannes beginnen um 20 Uhr.



Der Abschlussgottesdienst findet am Sonntag, 16. Oktober, um 9 Uhr mit den Madrigalisti Ardingenses statt. Der Kammerchor singt die Guilford-Mass des zeitgenössischen Tonkünstlers Will Todd. VRONI VOGEL