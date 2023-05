Erding: Ganz gelassen durchs Abitur

Teilen

Alle Möglichkeiten offen stehen den Jahrgangsbesten des Korbinian-Aigner-Gymnasiums. Mit Abi-Traumnoten glänzten (v. l.) Niklas Hilpert (1,1), Jakob Altmann (1,0), Lukas Nißl (1,0), Mariana Rademacher (1,1) und Carolin Kliem (1,1). Nach der Notenbekanntgabe wurde gefeiert. © Franziska Kugler

139 Abiturienten beenden heuer am Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding ihre Schullaufbahn. Die fünf Jahrgangsbesten haben große Ziele.

Erding – Zweimal die Traumnote 1,0, dreimal 1,1 – mit diesen herausragenden Leistungen glänzten die besten Abiturienten des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) in Erding. Lukas Nißl (18) und Jakob Altmann (18) beendeten ihre Schulzeit mit der Traumnote 1,0. Aber auch Mariana Rademacher (18), Carolin Kliem (17) und Niklas Hilpert (18) schlossen die Oberstufe mit ausgezeichneten Leistungen ab.

Insgesamt 139 Schüler waren zu den Abiturprüfungen angetreten. 33 überzeugten mit einer Eins vor dem Komma, 16 gar mit einem Notendurchschnitt besser als 1,5. KAG-Leiterin Andrea Hafner erinnerte an die langen Monate im Lockdown, die alle Abiturienten zu überstehen hatten: „Danach haben sie zusammen gelernt, gegessen und gekartelt. Sie haben die Nähe gesucht.“

Der ganze Jahrgang sei dabei sehr entspannt gewesen, auch die schriftlichen Prüfungen seien die Abiturienten mit „Gelassenheit angegangen“. Jetzt wünscht sich Hafner nur eins für sie: „Sie sollen erst mal richtig kräftig feiern können und dann die Ziele, die sie sich gesteckt haben, angehen.“ Dabei ist es ihr wichtig, dass die Schüler auch flexibel auf neue Herausforderungen reagieren.

Gleich drei der Besten streben ein Medizinstudium an. Einer von ihnen ist Lukas Nißl, dessen klares Ziel die Note 1,0 war. Der Moosinninger erinnert sich an eine „anstrengende, intensive und auch schöne Zeit“ in der Oberstufe, in der er sich durch konstantes Mitlernen „nicht überarbeitet“ hat. 2024 absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an einer Münchner Klinik, ehe er sein Studium beginnen will – am liebsten in Regensburg.

Der Eittinger Jakob Altmann hat ein Filmmusikstudium in München im Visier. Davor absolviert er aber noch ein Praktikum. „Ich will rausfinden, ob das das Richtige ist.“ Mit seiner Traumnote 1,0 hat er aber nicht gerechnet. „Ich dachte eher ,ich verschlechtere mich“, erzählte der Klavier- und Geigenspieler, der sein Abitur auch in Musik ablegte (Additum).

Einen klaren Zukunftsplan verfolgt Niklas Hilpert. „Ich habe schon einen dualen Studienplatz bei Rohde & Schwarz in München“, freut sich der 18-Jährige. Dort absolviert er neben dem Informatikstudium an der Hochschule München die Ausbildung zum Fachinformatiker.

Der Eichenrieder fand die schriftlichen Abiturprüfungen vom Lernaufwand nicht so schlimm. „Aber die mündlichen waren wesentlich mehr Aufwand.“ Einem derart guten Abschluss hat Hilpert deshalb nicht erwartet.

Zwei Mädchen komplettieren das Quintett der besten KAG-Abiturienten: beide aus Wartenberg, beide mit der Note 1,1 und beide mit dem Ziel, Medizin zu studieren. Dafür treten Carolin Kliem und Mariana Rademacher auch noch zur mündlichen Zusatzprüfung an. Denn beiden fehlt lediglich ein Punkt zur Traumnote 1,0. Deshalb wollen sie gemeinsam lernen. „Wäre ja schade, wenn man die Chancen nicht nutzen würde“, meinte Kliem.

Für die 17-Jährige soll es nach dem Abitur ohne Umwege Richtung Universität gehen. Sollte es mit dem Studienplatz nicht klappen, steht auch ein FSJ oder Pflegepraktikum im Raum.

Rademacher beginnt einen Bundesfreiwilligendienst im Rettungsdienst, ehe sie sich für das Studium bewirbt. „Ich würde gerne in der Nähe bleiben, deshalb ist München das Ziel.“ Aber auch Regensburg kommt für sie in Frage.

Alle Abiturienten am KAG erhalten am 30. Juni ihre Zeugnisse. Die Feier finden in zwei Gruppen in der Schulaula statt.