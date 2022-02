Schüler als Nachhilfelehrer

Drei der 20 Lerncoaches am KAG: Jakob Ilakovac, Lea Kadavy und Amy Grindau (vorne, v. l.) mit Schulleiterin Andrea Hafner sowie den Lehrkräften Matthias Hohe und Stefan Grabrucker (hinten, v. r.). © Hans Moritz

Nachhilfebedarf gab es schon vor Corona. Doch die monatelangen Schulschließungen haben bei einigen Schülern so große Wissenslücken gerissen, dass sie im regulären Unterricht nicht geschlossen werden können. Das Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) hat darauf mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen reagiert.

Erding - Den Schwerpunkt bilden die im November 2021 an den Start gegangenen Lerncoaches. 20 Schüler bieten Nachhilfe in den unterschiedlichsten Fächern an. Für einen Teil der Kosten kommt der Staat auf, vorerst bis Schuljahresende. Die Lerncoaches könnten aber eine feste Institution am KAG werden.



Am ersten Tag der Sommerferien bot die Schule einen Lernstrategietag an, berichtet Direktorin Andrea Hafner. „Es ging um Fragen, wie man richtig lernt und sich motivieren kann.“ Von der Resonanz war Hafner beeindruckt: „Obwohl gerade ein schwieriges Schuljahr zu Ende war, war die Resonanz sehr hoch. Das hat uns schon überrascht.“ Am 8. April ist eine Wiederholung geplant.



In der letzten Sommerferienwoche bot das KAG eine Sommerschule an. Laut Hafner kamen 140 Jugendliche früher in die Schule zurück, um quer durch die Fächer Wissen aufzuholen, „vor allem Mittel- und Oberstufler“, erinnert sich Hafner.



Langfristig angelegt sind die Lerncoaches, um die sich die Lehrer Matthias Hohe und Stefan Grabrucker kümmern, beides Mitglieder der Schulleitung. „Das Grundprinzip ist einfach: Schüler helfen Schülern“, erklärt Grabrucker. Der Elternbeitrag pro Stunde beträgt sechs Euro. 8,50 Euro steuert das Kultusministerium über das Programm „gemeinsam.Brücken.bauen“ bei. Die Förderung wurde von Januar vorerst bis Schuljahresende verlängert. Gibt es danach kein Geld mehr vom Staat, steigt der Elternbeitrag auf die vollen 14,50 Euro.



Ganz neu ist das Projekt am KAG nicht, berichtet Hohe. Es habe schon einmal ein Praxisseminar gegeben, in dem Schüler eine Nachhilfe-Plattform entwickelt hätten, auf der sich Schüler anbieten, ihr Wissen weiterzugeben.



Hohe und Grabrucker berichten, dass die Lerncoaches gut auf ihren Einsatz vorbereitet worden seien. 20 aus den Jahrgangsstufen neun bis zwölf machen mit – und decken so ein breites Fächerspektrum ab, bis zu Musik. Jeder Coach unterrichtet maximal drei Mitschüler.



Sie wurden intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet. Hohe berichtet, dass zunächst Schulpsychologe Peter Schrank und Irith Mornau von der Fachschaft Biologie ein Basisseminar zu Lern- und Entwicklungspsychologie angeboten hätten. Einer der Coaches ist Jakob Ilakovac aus der Q12. Er berichtet, „dass uns zu Beginn erklärt wurde, wie wir selbstständiges Lernen und Strategien für den nachhaltigen Lernerfolg vermitteln können“. Auch ging es um spielerisches Lernen, das Freude macht und Schüler motiviert. „Dann bleibt das Wissen auch länger haften“, ist der Abiturient überzeugt.



Angelika Felixberger, Schulsozialarbeiterin am KAG, zeigte den Coaches, wie sie Jugendliche motivieren und ihnen Ängste nehmen können, Lernrückstände nicht aufzuholen. Auch der Kontakt mit den Eltern wurde geübt. Nicht zuletzt bereiteten Fachlehrer die Coaches auf ihre Arbeit vor und begleiten sie.



Coachin Lea Kadavy, ebenfalls aus der Q12, sagt, die Vorbereitung sei für sie sehr wertvoll gewesen – nicht nur fachlich, sondern auch, weil uns vermittelt wurde, wie wir unsere Mitschüler ermutigen können, dass sie nicht alleine sind. Auch Amy Grindau aus der Q11 hat die Erfahrung gemacht, „dass die Vorbereitung auf die erste Stunde sehr gut war“. 70 Euro dürfen sie pro Monat als Lerncoach verdienen. In der Regel, berichtet Grabrucker, trifft man sich an der Schule, die Nachhilfe könne aber auch daheim oder im Fall einer Corona-Ansteckung oder -Quarantäne per Videokonferenz erfolgen. 50 Schüler nehmen das Programm in Anspruch, vor allem in Englisch und den anderen Fremdsprachen, berichtet Hohe.



Hafner hat die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche die Nachhilfe von Schülern eher annähmen als von Erwachsenen. Grabrucker ergänzt: „Wie die Tutoren sind die Coaches in vielen Bereichen ein Vorbild für die Jüngeren. Da wachsen Beziehungen.“ Und Hohe findet es gut, „dass dabei die Identifikation mit der Schule wächst“.



Und auch die Coaches profitieren. Ilakovac sagt, er lerne durch das Erklären selbst etwas oder wiederhole Stoff. Kadavy nimmt aus der Nachhilfe eine Bestätigung fürs eigene Tun mit. Und Grindau das schöne Gefühl, „dass man sich fast schon wie Geschwister fühlt“. Dennoch sagen sie aber auch: Lehrer wollten sie eher nicht werden . . .

