Unterschriften für Mensa-Bau

Erding – Die Schulfamilie des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) in Erding kämpft um den möglichst raschen Neubau einer Küche mit Mensa im nordöstlichen Bereich der Einrichtung an der Sigwolfstraße. Dabei riskiert sie eine Fortsetzung des Konflikts mit dem Landkreis als Sachaufwandträger und vor allem mit Landrat Martin Bayerstorfer (CSU).

Unserer Zeitung liegt ein Appell vor, den Schulleiter Hans-Joachim Fuhrig persönlich unterzeichnet hat. Er ruft zu einer Unterschriftenaktion auf, um den Mensabau zu beschleunigen.

Hintergrund der Aktion ist eine Äußerung Bayerstorfers in der Mai-Sitzung des Kreisausschusses für Bauen und Energie (wir berichteten). Auf Anfrage von Ulla Dieckmann (SPD) hatte der CSU-Politiker erklärt, das Vorhaben wackle wieder. Dabei stehen heuer Planungsgelder im Haushalt, 2019 soll der Bau erfolgen. Zur Begründung hatte er erklärt, Fuhrig habe auf die Wiedereinführung des G 9 und den damit verbundenen Mehrbedarf an Räumen ab dem Jahr 2025 verwiesen. Deswegen sei die Realisierung wieder unsicher.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung hatte sich der Oberstudiendirektor an unserer Zeitung gewandt. Nichts an der Darstellung sei wahr. Man benötige die Mensa dringender denn je, nicht zuletzt zur Entlastung der intensiv genutzten Aula. Die zusätzlichen Räume sind laut Fuhrig nicht in diesem Bereich vorgesehen.

In dem diese Woche verteilten Schreiben appelliert Fuhrig an die Eltern, sich aufgrund der „teilweise unzumutbaren räumlichen Situation zu den Essenszeiten“ mit Nachdruck für den raschen Mensa-Bau auszusprechen. Dafür lägen im Sekretariat Unterschriftenlisten und ein Brief des Elternbeirats aus. Der Schulleiter erinnert an die „feste Zusage“ des Landkreises, 2019 zu bauen.

Der Zeitpunkt des Aufbegehrens ist nicht zufällig gewählt. Am Montag, 25. Juni, tagt der Bauausschuss des Kreistags ab 14 Uhr. Auf der Tagesordnung steht auch die Mensa am KAG.

