Krähenplage in Erding: „Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer“

Von: Bernd Heinzinger

Hoch oben in den Baumkronen befinden sich die Krähennester im Erdinger Stadtpark – und es werden immer mehr. © Bernd Heinzinger

Über die Krähenplage im Erdinger Stadtpark und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen diskutiert die CSU mit Anwohnern und Landwirten. Eine einfache Lösung gibt es nicht.

Erding – Die Krähenpopulation nimmt in Erding, besonders im Stadtpark immer weiter zu. Mittlerweile haben sich die intelligenten Vögel zu einem richtigen Problem entwickelt. Welche Möglichkeiten es für eine Lösung gibt, darüber informierte Erdings Umweltreferent Thomas Schreder auf Einladung der CSU-Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten jetzt vor Ort. Fazit: Einfach ist es nicht.

Im Jahr 2008 gab es in Erding 68 Brutpaare, bis 2021 stieg die Anzahl massiv auf knapp 1200, so Schreder. Darunter leiden die Schulen am Stadtpark, die Seniorenheime, die Anwohner und nicht zuletzt auch andere Tiere wie Finken, Kiebitze oder junge Feldhasen. Schreder: „Für die Vielfalt ist diese Anzahl kein Gewinn, es sind einfach zu viele Krähen.“

Abhilfe zu schaffen, sei angesichts der Gesetzeslage schwierig. Denn es handle sich fast ausschließlich um Saatkrähen und deren Abschuss sei nach dem Artenschutzgesetz strengstens verboten. Die Stadt könnte zwar einen Falkner beauftragen: „Das macht aber bei der Anzahl von Krähen nur wenig Sinn“, so Schreder. Auch das früher praktizierte Umsetzen von Nestern bringe nichts: „Die Krähen sind am nächsten Tag wieder am gleichen Baum.“

Die Stadt beantragt laut Schreder daher, den Schutzstatus der Saatkrähen zu reduzieren. Die Hoffnung, dass die Regierung von Oberbayern dem zustimme, sei sehr gering: „Wir dürfen aber nicht aufhören. Ein Antrag der CSU und Freien Wähler im Landtag geht schon in die richtige Richtung.“

Ortstermin: CSU-Stadtrat und Umweltreferent Thomas Schreder (2. v. l.) kämpft seit Jahren für die Eindämmung der Krähenpopulation in Erding. Anwohner berichteten vom Lärm und Dreck, den die Vögel machen. © Bernd Heinzinger

Beim Vorort-Termin berichtete Anwohnerin Gabi Kalmowicz: „Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Vor allem im Sommer ist es extrem, da kann man sich kaum mehr im Garten aufhalten.“ Wie sich die Lärmkulisse morgens anhört, demonstrierte sie mit einer Tonaufnahme.

Auch die Mädchenrealschule Heilig Blut ist von der Krähenplage betroffen. Das Fenster aufzumachen, um Frischluft zu bekommen, ist dort ab dem Frühling angesichts des Lärms, den die Vögel verursachen, kaum mehr möglich, hieß es beim Ortstermin.

In anderer Hinsicht leiden die Landwirte: Biobauer Max Thalhammer aus Grund bei Ottenhofen berichtete, dass die Krähen schon auf die Maissaat warten würden: „Dann kommen sie in der Früh und fressen alles weg.“ Seine einzige Handhabe sei, dass er auf einem Teil seiner Fläche besonders viel Saatgut anbringe und die Tiere durch Vergrämen dorthin bringe: „Dann lassen sie wenigstens den Rest in Ruhe. Eine Dauerlösung ist das aber nicht.“ Einzig „Blei“, also der Abschuss, würde etwas bringen.

Schreder hofft darauf, dass die Regierung von Oberbayern eine Zielgröße für die Krähenpopulation vorgibt. Um eine solche Zahl zu finden, sollten sich Landwirte, Vogelschutzbund, Jäger, Anwohner und die Politiker an einem Runden Tisch treffen, forderte er: „Eine Halbierung wäre eine Lösung, und danach müssten wir weiterschauen.“ Dafür brauche es aber die artenschutzrechtliche Ausnahme.

Von der Regierung von Oberbayern sei bislang nur die unbefriedigende Antwort gekommen: „Wir verstehen ihre Notlage, aber damit müsst ihr leben.“ Die Teilnehmer des Ortstermins im Stadtpark rollten mit den Augen, als sie das hörten.

Das Verständnis für den Naturschutz leide massiv darunter, betonte Schreder. Für ihn wäre eine Reduzierung entweder durch das Abschießen oder Aufstellen von Fallen eine nötige Lösung –nicht nur für die Anwohner, sondern auch für die anderen Tiere im Stadtpark. Das Abschießen würde auf umliegenden Feldern stattfinden, nicht im Stadtpark, betonte Schreder, der auch Vorsitzender des Kreisjagdverbandes ist. Sein Ziel: „Wir müssen einen Bestand erreichen, der für alle verträglich ist.“