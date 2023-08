Kräuterbuschen aus Erding bringen 1000 Euro für Waisenkinder auf Haiti

Teilen

Hübsche Sträuße gebunden haben die Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft St. Johannes. © Peter Bauersachs

Eine Tradition, die in den rund 4000 katholischen Gemeinden Bayerns üblich ist, brachte in Erding 1000 Euro für Waisenkinder auf Haiti.

Erding – Die Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft St. Johannes hatten zu Mariä Himmelfahrt in Gärten und an Wegesrändern fleißig Kräuterpflanzen gesammelt. Daraus stellten sie 250 hübsche Sträuße zusammen. Diese wurden verkauft und dann im Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche gesegnet.

Der beachtliche Erlös von 1000 Euro kommt traditionell den von Father Rick betreuten Waisenkindern auf Haiti zugute, den die Frauengemeinschaft seit vielen Jahren unterstützt. Seit über 30 Jahren kümmert sich Father Rick für die christliche Kinderschutzorganisation „nph“ auf Haiti um Waisenkinder.

Peter Bauersachs