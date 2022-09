Keinen Tag Routine: Berufsfachschule für Krankenpflege verabschiedet 27 Absolventen

Von: Helena Grillenberger

Glückwünsche für die Absolventen sprachen unter anderem Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last (hinten, 2. v. r.), Dritter Landrat Rainer Mehringer (r.), Kreisrätin Sosa Balderanou (vorne, l.) und Oberbürgermeister Max Gotz (hinten, M.) aus. © Helena Grillenberger

Die Berufsfachschule für Krankenpflege am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding hat am Freitag ihre Absolventen verabschiedet. Viele von ihnen bleiben in Erding.

Erding – 62 junge Menschen hatten 2019 die Ausbildung zum Krankenpfleger an der Berufsfachschule für Krankenpflege am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding begonnen. 39 waren nach drei Jahren zur Prüfung angetreten, und 27 von ihnen bekamen am Freitag feierlich ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Es sei ein beschwerlicher Weg gewesen, erklärte Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last, umso mehr freue er sich, sagen zu können: „Schön, dass Sie da sind!“ Denn qualifizierte Pflegekräfte würden mehr denn je gebraucht, so Last. Er legte den Absolventen ans Herz, mit ihrer Ausbildung nicht auch ihre Weiterbildung abzuschließen.

Landrat: „Sie haben einen ganz wichtigen Beruf.“

„Sie haben einen ganz wichtigen Beruf“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer an die frischgebackenen Krankenpfleger gewandt. „Sie sind mit Leidenschaft dabei, sonst hätten Sie es nicht so weit geschafft – und damit beweisen Sie auch Menschlichkeit.“

Das Thema Menschlichkeit griff Pflegedirektorin Michaela Zylka in ihrer Rede auf. „Vereinen Sie sie mit Professionalität, und die Patienten werden es Ihnen danken“, gab sie den Berufsanfängern mit auf dem Weg. Die Bedingungen zum Start in die Ausbildung seien vor drei Jahren denkbar schlecht gewesen. Dennoch hätten die Absolventen den „fordernden, aber auch abwechslungsreichen Alltag“ hervorragend gemeistert – und sie freue sich, demnächst 17 von ihnen als neue Kollegen willkommen zu heißen.

Neue Pflegekräfte in Erding: Familientradition

Eine davon ist Emily Metzner. „Auch meine Mama und meine Oma haben schon hier im Krankenhaus gearbeitet“, erklärt die 19-Jährige. Sie selbst habe immer „was mit Menschen“ machen wollen, da lag die Berufswahl nah.

Und auch Manuela Heumann bleibt in Erding: „Ich bin schon seit neun Jahren hier. Meine Mutter war schon hier und mir immer ein motivierendes Vorbild“, sagt die 27-Jährige. Für den Beruf entschieden habe sie sich, „weil ich sehr sozial gestrickt aufgewachsen bin. Ich will was bewirken und verändern. Außerdem bin ich sicher, dass Krankenpfleger ein Beruf mit Zukunft ist.“

Leiter Berufsfachschule: „Das Wort Routine ist an keinem Tag wirksam geworden.“

Michael Gügel, Leiter der Berufsfachschule für Krankenpflege, schließlich hoffte, dass die ehemaligen Schüler aus ihrer Ausbildungszeit „unter maximal erschwerten Bedingungen“ vielleicht mehr mitnehmen können als andere Jahrgänge vor ihnen: „Das Wort Routine ist in den letzten drei Jahren an keinem Tag wirksam geworden“, erklärte er.

Jeder Tag sei aufs Neue fordernd gewesen. „Dafür können Sie aber Herausforderungen mit einem sicheren Gefühl begegnen.“ Hoffentlich denke der eine oder andere an seine Lehrzeit zurück und versuche dann, für die neuen Azubis umzusetzen, was man sich selbst in der Ausbildung gewünscht hätte.

Die Absolventen

KP 19A: Eronja Bekteshi, Leart Bilalli, Victoria Carlos, Immacolata Catalano, Helena Daniwolf, Sophia Anna Gotz, Manuela Heumann, Kanchan Limbu, Azra Memedi, Jalal Niazai, Maryam Oloyede, Emmanuel Osei, Nana Oppong Danso Osei, Annisaa Ramadhini, Faith Uwangue, Alban Xhemali.

KP19B: Amer Abboush, Anna Büttner, Viktoria Daniwolf, Nihad Filali, Sylwia Golebiewska, Luisa Hanusch, Atefeh Khavari, Julian Kroll, Ludwig Maximilian Lauer, Monika Maier, Arlind Mzi, Jude Thaddeus Owino Odeck, Steve Quintana, Daniela Reitenauer, Katja Strobl, Nemanja Tonevski.

Mit Auszeichnung: Sabina Duric, Anna Käser, Fatimah Khairunnisa, Alexandra Wiesheu, Nadzeya Zipperer, Michelle Geismar (1,0), Emily Metzner.

